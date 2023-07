Engelsk topdommer stopper øjeblikkeligt

Mike Dean stopper i sin rolle som VAR-dommer i Premier League og forlader det engelske dommerforbund PGMOL.

Det oplyste PGMOL lørdag i en udtalelse.

Dermed er 55-årige Mike Dean, en farverig karakter i en traditionelt set neutral rolle, færdig som dommer i Englands bedste fodboldrække.

Han begyndte som dommer i Premier League i 2000 og nåede at være ansvarlig for over 550 kampe.

- PGMOL vil gerne anerkende Mikes bedrifter samt hans enorme bidrag til dommergerningen og sporten som helhed, lyder det fra PGMOL.

I 2022 forlod han grønsværen for at blive VAR-dommer på fuld tid.

Den engelske avis The Telegraph skriver, at Mike Dean har valgt at træde tilbage efter aftale med dommerchefen Howard Webb på baggrund af, at han er blevet fundet uegnet til tjeneste i VAR-rummet.

Det har ikke været muligt at bekræfte.

Mange vil nok huske ham for hans karismatiske måde at dele gule og røde kort ud på - samt for ofte at lade bolden passere mellem sine ben under kampe.

På YouTube kan man blandt andet finde videokompilationer under titler som 'De sjoveste og mest mindeværdige Mike Dean øjeblikke' og 'Der er kun én Mike Dean! Hans bedste og sjoveste momenter'.

I 2021 måtte han tage en pause fra arbejdet efter at have modtaget dødstrusler for to kontroversielle udvisninger.

Efter truslerne fra vrede fodboldfans bad Mike Dean om at få lov at holde fri i weekenden, og det fik han lov til.

De engelske dommeres sammenslutning gav dengang udtryk for, at man frygtede, at tendensen med mordtrusler mod dommere udvikler sig fatalt.