Engelske medier ellevilde med Eriksen

Christian Eriksen fik 90 minutter i sin anden kamp for Brentford mod Norwich. En præstation, flere engelske medier bed mærke i

Christian Eriksen fik rosende ord med på vejen efter Brentfords sejr på 3-1 mod Premier Leagues bundprop, Norwich.

Eriksen fik lørdag hele 90 minutter i sin bare anden kamp, efter han faldt om med hjertestop i Danmarks kamp mod Finland under EM.

Den danske midtbanespiller havde en vigtig fod med i målet til 1-0, efter han med stor præcision lagde et hjørnespark ind til Kristoffer Ajer, der forlængede bolden til Ivan Toney, som kunne sparke bolden i mål ved bagerste stolpe.

Toppræstation

BBC giver ham en bedømmelse på 8/10 og var meget betagede over danskeren.

'Åh ja, han er tilbage. Hver en berøring, hver en dribling og hver en aflevering føltes som om, at den kunne føre til en chance. Bemærkelsesværdige 90 minutter,' skriver BBC.

Eriksen blev desuden kåret som kampens spiller af BBC's brugere.

Christian Eriksen havde 46 succesfulde aflevering i kampen. Foto: Andrew Boyers/Ritzau Scanpix

Nyhedssiden Football.London giver ham en bedømmelse på 7/10 og roser hans indflydelse på det første mål.

Brentfords nummer 21 havde en afleveringspræcision på 82,6%, og Daily Mail fremhæver også hans flotte boldspil.

'Eriksen lå en smule dybere, end vi er vant til, men han lagde sukkerbolde fra dybden som en NFL quarter-back,' skriver de.

Daily Mail gav en bedømmelse på 8,5/10.

Magiske Eriksen

I et interview til Sky Sports efter kampen, er 'The Bees' træner, Thomas Frank, også meget tilfreds med Eriksens første start.

- Vi vidste, han var meget tæt på at kunne spille 90 minutter. Det vil tage et par kampe mere, før han når den standard, han kan levere, men afleveringen til det første mål og de fem berøringer før det viser bare, at han har den ekstra magi, så han vil uden tvivl kunne hjælpe os.

Den tidligere Tottenham-spiller var selv meget ydmyg omkring sin præstation i et interview efter kampen.

- Jeg er meget glad. Det er dejligt at være tilbage og spille 90 minutter. Der er gået lang tid siden sidst, men det gik rigtig godt, siger Eriksen til BBC Radio 5 Live.

Brentfords angriber Ivan Toney fik hovedrollen i kampen på Carrow Road, efter han scorede hattrick. Foto: Andrew Boyers/Ritzau Scanpix

I samme interview takker han også familie og andre, der har hjulpet ham til at nå til dette punkt. Men han er overbevist om, at det er den samme Eriksen, som før han faldt om med hjertestop.

- Jeg vil ikke sige, det er et nyt kapitel, det er bare mit liv, der fortsætter.

Brentford tager lørdag imod Burnley i Premier League.

