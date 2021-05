Enig med rivalen: Havde gjort det samme

Liverpools manager ærgrer sig over Leicesters sejr over United, men tyskeren forstår udmærket sin norske kollegas dispositioner

Det ville have været til at forstå, hvis Jürgen Klopp var blevet lidt irriteret på Manchester United-træner Ole Gunnar Solskjær tirsdag aften.

Liverpool kæmper således med blandt andre Leicester om at sikre kvalifikation til næste sæsons Champions League. Af den grund håbede Liverpool nok på, at Leicester ville tabe til Manchester United tirsdag aften, men det modsatte skete.

Solskjær og kompagni valgte at stille med reserverne… og tabte. Det er siden blevet kritiseret.

Manchester United er nemlig så godt som sikre på at slutte som nummer to i ligaen, mens de i øjeblikket befinder sig i et brutalt kampprogram med tre kampe på fem dage.

Sagde det 500 gange

Og netop på grund af De Røde Djævles travle kampprogram har Jürgen Klopp også forståelse for deres beslutning om at spare spillere. Selvom det er skidt nyt for Liverpools chancer for at komme i Champions League.

- Det var den opstilling, jeg forventede. Jeg vidste, at han skulle foretage nogle ændringer. Jeg sagde det 500 gange med alle de ting, der skete - og protesterne i Manchester, der forårsagede situationen - at de skal spille søndag-tirsdag-torsdag er kriminelt. Det er det, siger Klopp ifølge Goal og tilføjer:

'Det er ikke muligt'

- Det er ikke Ole Gunnar Solskjærs eller spillernes skyld. Så mit spørgsmål til mig selv var 'ville jeg have gjort det samme?' Ja, det skal man. Man er nødt til det.

- Vi er sent på sæsonen. United er i Europa League-finalen, hvilket betyder forfærdeligt mange kampe, og nu spiller de søndag-tirsdag-torsdag. Det er ikke muligt.

Liverpool møder netop Manchester United torsdag aften. Inden den kamp er Liverpool på sjettepladsen med syv point op til Chelsea, der har spillet en kamp mere, på fjerdepldasen.