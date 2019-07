Enige om kæmpe-handel: Superstjerner kan bytte klub

En af sommerens helt store byttehandler i international fodbold ser efterhånden ud til at nærme sig med hastige skridt.

Sky Sports og Sky Italia mener at vide, at Romelu Lukaku og Paulo Dybala inden længe kan sætte sig på et fly i hver sin retning. Manchester United og Juventus skulle være blevet enige om betingelserne i en byttehandel med de to offensive esser, mens Paulo Dybala fortsat skulle mangle at forhandle de personlige vilkår på plads med Manchester United.

Tidligere på ugen forlød det, at argentineren ville blive i Juventus og kæmpe for sin plads under den nye chef, Maurizio Sarri, så spørgsmålet er, om Ole Gunnar Solskjær formår at lokke Dybala til at bytte Serie A og Champions League ud med Premier League og Europa League i den kommende sæson.

Ifølge Sky er Dybalas agent i øjeblikket i London for at forhandle med Manchester United, mens Dybala selv foretrækker at mødes personligt med Maurizio Sarri og diskutere fremtidsplanerne. Angriberen er dog endnu ikke vendt retur fra sin forlængede ferie, efter han deltog i Copa America for Argentina.

Paulo Dybala kan være på vej til Manchester United og Premier League. Foto: ALBERTO LINGRIA/Ritzau Scanpix

Ole Gunnar Solskjær blev spurgt til Dybala-rygterne efter klubbens sejr over norske Kristiansund tirsdag, hvor han afviste at kommentere specifikke navne, men bekræftede, at man arbejder på at hente nye spillere.

- Jeg er her ikke for at tale om rygter og spekulation om andre klubbers spillere. Men selvfølgelig arbejder vi på en eller to ting, som jeg har sagt før. Der er stadig ti dage, til ligaen starter, og forhåbentlig kan vi annoncere et nyt ansigt eller to, lød det fra Solskjær.

Juventus' vicepræsident, Pavel Nedved, har også kommenteret den mulige byttehandel.

- Vi har fået nogle bud på Paulo Dybala, men vi vil vente med at beslutte noget om hans fremtid. Lukaku? Vi prøver altid at få nye spillere, men jeg vil ikke tale om Lukaku eller andre, lyder det fra den tidligere tjekkiske stjerne.

Romelu Lukaku scorede 12 mål i Premier League i sidste sæson, men lader ikke for alvor til at være en del af Ole Gunnar Solskjærs planer. Han har også været sat i forbindelse med et skifte til Inter tidligere på sommeren.

Paulo Dybala formåede blot at score fem gange i Serie A og regnes ikke for at være den nøglespiller i Juventus, som han ellers var udset til at være, inden Cristiano Ronaldo dukkede op i Torino sidste sommer.

Premier League-klubbernes transfervindue er åbent indtil 8. august, men de engelske klubber kan dog fortsat sælge spillere til udenlandske klubber efter 8. august.

