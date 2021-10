Er det årets redning?

Der var nok et par Arsenal-fans, der kløede sig i skægget, da den engelske storklub købte den 23-årige målmand Aaron Ramsdale for en pris omkring 260 millioner kroner ifølge engelske medier.

Særligt fordi den unge målmand nok mest var tænkt som reserve til den tyske målmand Bernard Leno.

Ikke desto mindre har Ramsdale tilkæmpet sig pladsen i målet for London-klubben, og lørdag viste den talentfulde målmand, hvorfor han kostede de mange millioner.

I 2-0-sejren over Leicester blev Ramsdale kampens spiller med flere store redninger.

Særligt en dobbeltredning efter et frispark fra hjemmeholdets James Maddison i 42. minutter var helt exceptionel.

Se den vilde redning øverst i artiklen.

Ramsdale kunne fejre sejren over Leicester, efter målmanden havde stået en stor kamp. Foto: Peter Cziborra/Ritzau Scanpix

- Det var bare en af de dage, hvor det føltes som om, at jeg kunne redde alt, sagde Aaron Ramsdale om sit clean sheet efter kampen i et interview med britisk tv.

Arsenal ligger inden de resterende Premier League-kampe i denne runde på en femteplads med 17 point.

Det var dog ikke kun på grund af de flotte redninger, at Aaron Ramsdale var i fokus i lørdagens tidlig kamp.

I løbet af opgøret hånede han Leicester-fansene, da tilskuerne prøvede at forstyrre ham under et udspark. Se det sjove klip her: