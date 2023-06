Er det nu? Aktien tager nyt hop

Rygter om et endeligt salg fik mandag Manchester United-aktien til at gå markant i vejret

Manchester Uniteds aktie tog et ordentlig hop opad mandag aften og nåede det højeste, den har været i to måneder.

Årsagen er budkrigen, der pågår i øjeblikket.

Kampen om hvem der skal overtage, nu Glazer-klanen sælger.

Den står mellem Sheikh Jassim og Jim Ratcliffe.

De har begge sagt og skrevet, at de er klar med milliarder af pund. Men der er stadig ingen vinder.

Jassim har senest budt fem milliarder pund. Det er 43,3 mia. kroner. Og så lover han angiveligt yderligere en milliard pund til investeringer.

Forskellen på Ratcliffes bud er, at Jassim med sine milliarder vil have fuldstændig kontrol og ejerskab. Ratcliffes seneste bud er for 60 procent af aktierne – samt en option på, at medlemmer af Glazer-familien fortsat er involveret.

At aktien så lige mandag tog et hop, skyldes at der er meldinger om en afklaring i løbet af denne uge, skriver Manchester Evening News. Aktien toppede på 20,14 amerikanske dollars per styk mandag aften. Eller nogenlunde en dollar højere end et døgn tidligere.

I februar sidste år var den dog helt oppe i 26,64 dollars, men op til Glazer-familiens udmelding om salg i november var den faldet til omkring 12 dollars per styk.