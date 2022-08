Eriksen afslører: Blev spurgt tre gange

Tre gange har Manchester United forgæves forsøgt at hente Christian Eriksen til Old Trafford, afslører danskeren

Fjerde gang var lykkens gang for Manchester United, da 'De Røde Djævle' forsøgte at lokke Christian Eriksen til at trække i den røde trøje.

Således har ikke færre end tre af Erik ten Hags forgængere i trænersædet på Old Trafford forgæves forsøgt at charmere Eriksen til at underskrive en kontrakt, inden skiftet blev en realitet denne sommer.

Det afslører den danske superstjerne i et interview med Manchester Evening News.

Christian Eriksen blev United-spiller i fjerde forsøg. Foto: Ritzau Scanpix

Både Louis van Gaal, José Mourinho og Ole Gunnar Solskjær viste interesse, mens Christian Eriksen var på kontrakt i Tottenham. Men dengang var danskeren ikke overbevist.

Annonce:

- Mens jeg var hos Spurs, talte jeg med alle de managere, der har været i Manchester United. De ville undersøge situationen, men dengang var jeg hos Tottenham, og på det tidspunkt kunne jeg ikke se mig selv spille for et andet engelsk hold, fortæller danskeren til Manchesters store lokalavis.

Han tror på succes i Manchester:

- Dengang var det ikke den rette timing for mig, siger Eriksen, som valgte at rykke til udlandet, da kapitlet i Tottenham var skrevet færdigt.

- Jeg havde været hos Spurs i lang tid, og jeg ønskede at prøve mig af i udlandet. Jeg endte hos Inter, hvor jeg havde en skøn tid.

Men så indtraf det frygtelige kollaps, hvor Christian Eriksen fik hjertestop på banen i Danmarks EM-kamp mod Finland i Parken.

Heldigvis overlevede midtbanespilleren, og til en imponeret omverdens forundring fik han kæmpet sig tilbage på banen på rekordtid.

Læs om manden bag Eriksens comeback her: Fortæller for første gang: Sådan gjorde han Eriksen kampklar

Annonce:

Her blev 'danskerklubben' Brentford' første skridt i comebacket i Premier League. Men i sidste ende foretrak Christian Eriksen som bekendt en fremtid i Manchester United.

- Der skete som bekendt noget om sommeren, og det ændrede den karrierevej, jeg havde i tankerne, en smule. Så selvfølgelig var det at gøre comeback i Brentford og siden at komme her ikke noget, jeg havde troet muligt for et år siden, erkender Christian Eriksen om det mest dramatiske år i karrieren.

Christian Eriksen i samtale med sin nye cheftræner, Erik ten Hag

Han nød tiden under Thomas Frank i Brentford, men fjerde gang Manchester United meldte sig på banen, faldt fremtiden på plads.

- Jeg havde en dejlig tid (i Brentford, red.), men at komme til Manchester med den fanbase og den klub, er det største, lyder det begejstret fra Christian Eriksen, der trods masser af rygter i medierne aldrig for alvor var tæt på et comeback i Tottenham.

Annonce:

- Det var bare snak. De kom aldrig rigtig med noget, så det var aldrig rigtigt en mulighed at vende tilbage til Tottenham. Til gengæld var Manchester United meget hurtigt ude. De var meget positive, og vi havde nogle gode samtaler, forklarer Christian Eriksen, som kan få officiel debut, når Manchester United på søndag åbner Premier League-sæsonen mod Brighton.

Hylder Christian Eriksen efter debut

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Tror du, at Christian Eriksen får succes på Old Trafford: Her er ekspertens bud på hans nye rolle: Uniteds plan: Sådan vil de bruge Eriksen