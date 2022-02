Eriksen afslører: 'Der var ingen kontakt'

Et comeback i Tottenham lå aldrig i kortene for Christian Eriksen, afslører han i nyt interview

Det er kun et spørgsmål om tid, før Christian Eriksen igen betræder græsser i Premier League, når han gør comeback ovenpå sidste sommers uhyggelige kollaps i Parken.

Tidligere har fynboen optrådt 226 gange - og scoret 51 mål - for Tottenham i den bedste engelske række, men når han snart vender tilbage, bliver det i Brentfords røde og hvide trøje.

Christian Eriksen kan snart få debut for Brentford. Foto: Mark D Fuller /obfcp.co.uk

Nu afslører Christian Eriksen i et interview med TV3 Sport, at en 'hjemkomst' til det nordlige London aldrig var inde i billedet, da han planlagde sig comeback.

Se interviewet øverst i denne artikel

- Nej, det var de faktisk ikke. Der var ingen kontakt fra dem angående at komme tilbage, fortæller Christian Eriksen, som ikke vil spekulere i, om det alligevel kan blive til et nyt ophold i Spurs, når korttidskontrakten med Brentford udløber.

- Nu er jeg jo Brentford-spiller, og for mig der handler det om at komme tilbage de næste fire-fem måneder og bevise, at man stadig kan spille fodbold. Så må vi se, hvad der skal ske efterfølgende. Det er ikke noget, jeg har tænkt over, understreger han.

I Tottenham har cheftræner Antonio Conte, der selv var chef for Christian Eriksen i Inter, flirtet med et muligt gensyn i fremtiden.

- Eriksen er en del af Tottenhams historie. Det ville være en god mulighed for ham, for mig og for klubben, hvis han kom tilbage hertil, lød det onsdag fra italieneren.

Antionio Conte og Christian Eriksen vandt sammen det italienske mesterskab. Foto: Ritzau Scanpix

Det blev da og så til et hurtigt møde, da Conte og Eriksen ved skæbnens ironi ramlede ind i hinanden i London.

- Det var helt tilfældigt. Da vi stiger ud af taxaen den anden dag, der støder vi direkte ind i Mr. Conte, fortæller den danske stjerne, der ikke vil forholde sig til, hvad der skal ske på den anden side af sommerferien.

- Igen, det er fremtiden. Lige nu handler det kun om Brentford og om at gøre det godt her.

