Eriksen afslører særlig Højlund-samtale på landsholdet

Christian Eriksen og Rasmus Højlund har tidligere været i kontakt med hinanden om Manchester United, hvor Eriksen både havde gode og dårlige ting at sige

Rasmus Højlund er meget vel snart ny spiller i Manchester United, og med det skifte vil man fremover finde to danskere i storklubbens trup.

For går handlen igennem skal Højlund vænne sig til at dele banen med Christian Eriksen.

Det glæder den danske midtbanespiller, der har gode ting at sige om den unge angriber.

- Han (Rasmus Højlund red.) har udviklet sig meget sammenlignet med sidste år, hvor jeg så ham for første gang med landsholdet. Men han er en meget dygtig fodboldboldspiller, udtaler Christian Eriksen i et interview med Sky Sports.

- Hvis jeg til gengæld skal være ærlig, så har jeg ikke set så mange Atalanta-kampe, men jeg ved, hvordan de spiller, og han passede godt ind der.

Tilbage i juni mødtes Rasmus Højlund og Christian Eriksen på landsholdet, og her blev der vist talt lidt løst og fast om Højlunds eventuelle United-skifte. Foto: Claus Bonnerup

I et interview med Ekstra Bladet udtalte Rasmus Højlund tilbage i januar, at Manchester United ville være drømmedestinationen for den unge dansker.

Skiftet til Manchester United har angiveligt været længe været undervejs, og noget kunne tyde på, at det har været en offentlig hemmelig på landsholdet.

Christian Eriksen afslører i hvert fald, at han tilbage i midten af juni talte med Højlund om storklubben fra Manchester.

- Jeg har ikke talt med ham på det seneste, men jeg talte med ham, sidst vi var på landsholdet. Jeg har selvfølgelig sagt en masse gode ting, men jeg har da også sagt et par dårlige, udtaler Christian Eriksen til Sky Sports.

Rasmus Højlund står lige nu noteret for seks A-landsholdskampe.

