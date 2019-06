Eriksen-agent løfter sløret: Tre klubber ville have ham

Christian Eriksen er hot news i den internationale fodboldverden.

Den danske landsholdsstjerne er på forsiden af både store engelske og spanske avisers hjemmesider, efter han onsdag formiddag i den danske landsholdslejr endelig løftede sløret for sin fremtid.

- Jeg føler, at jeg er et sted i karrieren, hvor jeg måske gerne vil prøve noget nyt, lød det fra Christian Eriksen, der har fortalt sin engelske arbejdsgiver, Tottenham, at han gerne vil prøve noget nyt.

Champions League-finalen mod Liverpool kan have været Christian Eriksens sidste kamp for Totteham. Foto: Gabriel Bouys/Ritzau Scanpix

Den nyhed har de naturligvis også opfanget i Madrid, og det er næppe tilfældigt, at Christian Eriksens hollandske agent, Martin Schoots, onsdag udtalte sig til Evening Standard

- Sidste sæson var der tre klubber, to engelske og en udenlandsk, der var interesseret i at betale et stort beløb til Spurs. Dengang var det for klubben et no go area, og for Christian var det ikke et must-have.

- Jeg er af den overbevisning, at vi nu står i en ny situation.

Eriksen rep. Martin Schoots tells @standardsport: “Last season there were three clubs, two English and one foreign, interested in paying a huge amount to Spurs. For the club it was then a no go area and for Christian not a must-have.” (1/2) — Tom Collomosse (@TomCStandard) June 5, 2019

”I have the impression we are in a new situation now.” (2/2) — Tom Collomosse (@TomCStandard) June 5, 2019

Schoots er normalt ikke en agent, man hører meget til, men med hans og Eriksens udmeldinger er der lagt op til et sommerskifte. I hvert fald hvis de får deres vilje.

Real Madrid virker som det oplagte bud. Den spanske klub skal have bygget et nyt stærkt hold op og er meget opsatte på at hente Eden Hazard i Chelsea.

Spørgsmålet er så, om de går efter Christian Eriksen eller Paul Pogba efter belgieren.

- Det er et skridt op. Men det kræver, at Real Madrid ringer til Tottenham og siger, at de vil have Christian. Og det har de ikke gjort endnu, så vidt jeg ved, lød det onsdag formiddag fra Christian Eriksen.

