Eriksen bedre end verdens bedste

Christian Eriksen har haft et svært efterår i Tottenham, men det store udland har ikke glemt ham af den grund.

Den danske stjerne har fundet vej til den årlige udgave af The Guardians top 100 over verdens bedste fodboldspillere.

Eriksens præstationer har skaffet ham en plads som den 41. bedste spiller i verden. Selvom det er fem pladser dårligere end sidste år, så sætter han stadig en lang række superstjerner til vægs.

For mens Tottenham-spilleren har taget et lille dyk, så er det intet i forhold til den tidligere Tottenham-spiller Luka Modric, som sidste år løb med titlen som verdens bedste fodboldspiller og samtidigt nummer et på The Guardians liste. Kroaten er dykket hele vejen ned som nummer 44 på listen.

Lad det være et lille plaster på det blødende sår fra straffesparkskonkurrencen mod Kroatien i VM ottendedelsfinalen.

Der har ikke været meget at klappe af for Eriksen i denne sæson, men han er stadig i fint selskab. Foto: Paul Ellis/Ritzau Scanpix

Finsk overraskelse

Den tidligere Brøndby-angriber Teemu Pukki har taget de britiske øer med storm. Først bankede han kasser ind i The Championship og fik Norwich tilbage i Premier League. I den bedste række har finnen også imponeret, og folkene bag listen har derfor placeret ham som nummer 84 på listen, og det er foran David de Gea, Dele Alli og Phillippe Coutinho.

Pukki har endda formået at få hul på Kasper Schmeichel. Foto: Rebecca Naden

Zlatan Ibrahimovic var tidligere garant for at være nordens bedste angriber, men bare på listens nederste halvdel må han allerede se sig slået af Pukki såvel som teenagesensationen Erling Haaland, der har sat sig på pladsen som nummer 53.

Listen bliver domineret af spillere fra de europæiske ligaer, men listen har også fået sydamerikansk islæt i form af Flamengos Gabriel 'Gabigol' Barbosa og Bruno Henrique, de kommer ind som henholdsvis nummer 52 og 66. De to spillere sprudlede tirsdag og spillede deres hold i finalen ved verdensmesterskabet for klubhold.

De møder Liverpool i finalen lørdag klokken 18.30. I Danmark kan kampen ses eksklusivt på Ekstra Bladet.

Indtil videre er kun de første 59 navne offentliggjort. Resten af listen vil løbende blive afsløret, indtil årets bedste spiller - ifølge den engelske avis - er fundet.

