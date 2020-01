Eriksen får hård kritik: - Pletter hans eftermæle

Hvis det var hans sidste kamp i den hvide Tottenham-trøje, er det ikke et farvel, Christian Eriksen vil se tilbage på med glæde.

Da den danske landsholdsprofil lørdag aften, godt halvvejs inde i anden halvleg i kampen mod Liverpool, blev udskiftet, var der flere Tottenham-tilhængere, der buhede ad danskeren.

Det var langtfra alle, men nok til at det tydeligt kunne høres på Tottenhams hjemmebane i det nordlige London.

Den 27-årige dansker, der ifølge La Gazzetta dello Sport er blevet enig med Inter, var da også langt fra det niveau, der i så mange sæsoner begejstrede Tottenham-publikummet.

Eriksen får også hård kritik i de engelske medier efter 0-1-nederlaget til Premier Leagues suveræne førerhold.

Evening Standard beskriver danskeren som passiv og skriver, at slutningen på hans Tottenham-karriere kan have fået en bitter eftersmag.

’Når Eriksen forlader Spurs, vil der være masser af gode tider at se tilbage på, men hans blege præstationer på det seneste vil plette hans eftermæle,’ skriver avisen, mens kollegerne fra Football London blot giver ham karakteren tre på en skala fra 1-10.

’Ligesom Rose var hans radar slukket. Han løb masser af meter, men da Spurs havde brug for kvalitet, havde han det ikke. Hvis det ender med at blive hans sidste optræden for Spurs, vil den på sørgelig vis opsummere hans sidste 12 måneder i klubben efter alt det gode, der gik forud’.

Christian Eriksen har været i Tottenham siden 2013. Han har optrådt 302 gange og scoret 69 gange for London-klubben.

Tottenham møder tirsdag aften Middlesbrough hjemme i en omkamp i FA Cup'en, og det bliver interessant at se, om Eriksen er med i det opgør.

