Eriksen får ingen særbehandling

Må man lave en glidende tackling på Christian Eriksen til træning? Må man give ham en skulder, så han falder til jorden?

Må man i det hele taget gå hårdt fysisk til spilleren, der sidste sommer blev ramt af et hjertestop?

Ja, det må man gerne, lyder det fra Brentford-træner Thomas Frank, som ikke indfører specielle regler til træning for at tilgodese Eriksen, der begynder til træning i den engelske klub på mandag.

- Der vil ikke være nogen regler. Nu er det ikke en skade, han har haft. Det er en speciel situation, så jeg kan godt forstå, at du stiller spørgsmålet.

- Hvis vi har en korsbåndsskadet spiller, som kommer tilbage, så skal spilleren lave en masse løb, før at han bliver integreret i fuld kontakttræning.

- Men der er ikke noget til hinder for, at Christian kan træne med for fuldt drøn fra mandag. På ingen måde. Det bliver kun fedt at se ham på banen, siger Thomas Frank.

Eriksen faldt om med hjertestop i den første EM-kamp for Danmark mod Finland 12. juni. Siden har midtbanespilleren ikke spillet en kamp.

Det kan han snart gøre for Brentford i den engelske Premier League, og det bliver et stort øjeblik for alle, lyder det fra Thomas Frank.

- Det bliver en kæmpe dag, den dag han træder ud på græsset. Det bliver også emotionelt. Jeg forestiller mig, at uanset om det bliver på vores hjemmebane eller på udebane, at stadion rejser sig op og klapper.

- Jeg var også i choktilstand den dag tilbage i juni, siger Thomas Frank.

Christian Eriksen, som her ses spille mod Finland ved EM sidste sommer, begynder at træne med i Brentford i næste uge. Det var i Finland-kampen, at Eriksen faldt om med hjertestop og blev genoplivet. Foto: Søren Bidstrup/Ritzau Scanpix

Han regner ikke med, at Eriksen får debut i de første par uger, som skal bruges på at gøre ham klar til kamp. Men når han gør, så bliver det stort.

- Det er vel den største historie, siden Cristiano Ronaldo kom tilbage til Manchester United sidste sommer. Det her er det største i de seneste mange år, fordi Christian rent faktisk var død i et kort øjeblik.

- Og nu syv måneder senere står han i Brentford, og om et øjeblik spiller han forhåbentligt med i Premier League, siger Thomas Frank.

Brentford spiller uden Eriksen lørdag ude mod Everton i FA Cuppen.