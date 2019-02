Eriksen får ros fra uventet side: Sammenlignes med verdens bedste

Arsène Wenger er begejstret over Christian Eriksens udvikling og sammenligner ham med Ballon d'Or-vinderen Luka Modric

Rivaliseringen mellem de røde og hvide i Nordlondon er stor.

Derfor hører det også til sjældenhederne, at der sendes ros de små otte kilometer frem og tilbage mellem Arsenal og Tottenham, men førstnævntes legendariske eks-manager Arsène Wenger vover alligevel pelsen efter Tottenhams sejr over Borussia Dortmund onsdag aften.

Og Christian Eriksen bliver ikke overset af franskmanden. Tværtimod.

- Han er den enestående spiller hos Tottenham, og den bekymring, man kan have for Tottenham, er, om de kan holde på en spiller af den kaliber.

Wenger var manager for Arsenal fra 1996-2018 og har dermed haft rig mulighed for at følge Christian Eriksen på tæt hold i den bedste engelske række, siden danskeren kom til fra Ajax.

- Jeg synes, han har udviklet sig ekstremt godt. Han kan score, han kan levere på dødbolde, han kan sørge for den afgørende bold, og han arbejder meget hårdt for sit hold.

- Du finder ikke mange spillere med så mange kvaliteter, siger han til beIN Sports, hvor Arsène Wenger blev brugt som ekspert i forbindelse med de første ottendedelsfinaler i Champions League.

Arsène Wenger, der endnu ikke har fundet et nyt fast job, går endda så langt som til at sammenligne danskeren med vinderen af den prestigefyldte Ballon d'Or, der hvert år uddeles til verdens bedste fodboldspiller.

- Han er den spiller, som Modric var hos Tottenham tidligere, men han scorer flere mål.

Christian Eriksen, der fejrer sin 27-års fødselsdag torsdag, har scoret 46 mål og lagt op til 57 af slagsen i 194 Premier League-kampe siden ankomsten til Tottenham i 2013. Senest søndag, hvor han scorede sit femte sæsonmål med målet til 2-0 mod Leicester.

I onsdagens opgør mod Dortmund stod han desuden for oplægget til 3-0, da han sendte et præcist hjørnespark ind i hovedet på Fernando Llorente.

Til sammenligning præsterede Luka Modric blot 13 mål og 15 oplæg i sine 127 Premier League-kampe for Tottenham fra 2008-2012 - vel at mærke fra en noget dybere rolle på den centrale midtbane.

Arséne Wenger er begejstret for Christian Eriksen. Foto: AP

