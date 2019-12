Eriksen fik hovedrolle i ny nedtur

Christian Eriksen startede inde i Premier League for første gang i to måneder og scorede direkte på frispark, da Tottenham skuffende måtte nøjes med 2-2 mod bundholdet Norwich

Christian Eriksen må have givet José Mourinho lidt at spekulere på frem mod det nye år.

Danskeren startede inde i Premier League for første gang i næsten to måneder og kvitterede ved at score direkte på frispark mod bundproppen Norwich, da Tottenham skuffende måtte nøjes med 2-2 mod Teemu Pukki og co.

Christian Eriksen jubler over sin scoring til 1-1 direkte på frispark. Foto: LINDSEY PARNABY/Ritzau Scanpix

Eriksen med det snarlige kontraktudløb har ellers været henvist til bænken i de foregående otte kampe i Premier League, men karantæner til Harry Winks, Moussa Sissoko og Son Heung-Min fik Mourinho til at give Eriksen chancen fra start.

Det var portugiseren sikkert fint tilfreds med ti minutter efter pausen, da Eriksen sparkede et frispark fra kanten af feltet i kassen bag Tim Krul og udlignede Norwichs føring. Bolden blev godt nok snittet af muren, men der var trods alt aldrig tvivl om, at Christian Eriksens skulle tilskrives sin første scoring i Premier League siden kampen mod Arsenal 1. september - og blot hans anden i denne sæson.

VAR i hovedrollen

Tottenham spillede en frygtelig første halvleg, hvor Norwich helt fortjent bragte sig foran 1-0 efter 18 minutters spil.

En ordentlig brøler af argentinske Juan Foyth og et mystisk bakkende forsvar gav Mario Vrancic muligheden for at udplacere Tottenhams målmand, Paulo Gazzaniga, med et ellers halvsvagt spark.

Mario Vrancic bragte Norwich i front. Foto: LINDSEY PARNABY/Ritzau Scanpix

Inden pausen nåede Teemu Pukki også at fordoble føringen. Det troede han og resten af Carrow Road i hvert fald, men VAR slog endnu en gang til og annullerede målet, da finnens armhule befandt sig i en strafbar offside-position.

En håbløs Tottenham-indsats før pausen, og så svingede Mourinho ellers øksen i pausen og hev Juan Foyth og Jan Vertonghen ud til fordel for Davinson Sanchez og den mere offensive Lucas Moura.

Bizart selvmål og kluntet straffespark

Christian Eriksens afrettede frispark bragte Mourinhos tropper tilbage i kampen, men kun indtil Toby Alderweireld og Serge Aurier i fællesskabet fik klovnet bolden i eget net.

Selvmål af ivorianeren, og så lignede det igen en sjælden sejr til The Canaries. Især fordi Tottenham slet ikke formåede at true Tim Kruls mål trods stort spilovertag. Ikke før Christoph Zimmermann lidt kluntet væltede Harry Kane i boksen. Straffe til Tottenham, som Kane selv omsatte til sin 11. sæsonscoring.

Tættere på en sejr kom Tottenham ikke, men Christian Eriksen nåede dog at sikre sig et sjældent gult kort til samlingen inden lukketid.

Resultatet betyder, at Norwich haler lidt ind på de resterende bundhold, mens Tottenham forpassede alle tiders chance for at overtage fjerdepladsen fra Chelsea, der søndag møder Arsenal på udebane.

Harry Kane udlignede til 2-2. Foto: Matthew Childs/Ritzau Scanpix

