Eriksen før finalebrag: - En rutsjebanetur af en sæson

Lørdag har Christian Eriksen mulighed for at vinde sit andet trofæ i sæsonen med Manchester United

To af verdens største fodboldklubber brager lørdag sammen i FA Cup-finalen.

De nyslåede engelske mestre, Manchester City, møder byrivalerne Manchester United med danske Christian Eriksen på holdet.

Eriksen har dermed muligheden for at hente klubbens andet trofæ i hus efter at have sejret i Carabao Cuppen tidligere på året.

Christian Eriksen var bænket med en skade i store dele af forårssæsonen, men har stadig optrådt hele 43 gange for Manchester United i sæsonen. Foto: Andrew Yates/Ritzau Scanpix

Men alt har ikke været lutter lagkage, fortæller Christian Eriksen til talkSPORT.

- Det har været en rutsjebanetur af en sæson. Det har været op og ned hele sæsonen, siger den danske stjerne.

- Men klubbens mål og også dens historie omhandler trofæer. Det er virkelig det, der er blevet fokuseret på fra dag ét. Det er godt at have et trofæ, og nu vil vi naturligvis gerne vinde nummer to.

Annonce:

Trænerens indflydelse

Christian Eriksen kom til Manchester United sidste sommer. Det samme gjorde klubbens manager Erik ten Hag, der overtog posten efter en kaotisk tid med tyske Ralf Rangnick i spidsen.

- Jeg synes, han kom med en masse struktur. Han havde mange idéer, som han fulgte, siger Eriksen om sin hollandske træner.

Erik ten Hag og Manchester United vandt klubbens første trofæ siden 2017, da de i februar måned sejrede i Carabao Cuppen. Foto: Tony Obrien/Ritzau Scanpix

- I starten var det meget op og ned, men senere, da vi virkelig forstod hans idéer, blev det en succes. Som du kan se, spiller vi god fodbold.

Det gode fodboldspil skal Eriksen og co. i United bestemt også hive frem i lørdagens store finale, hvis de skal slå modstanderne fra City.

Den lyseblå del af Manchester har stadig mulighed for at vinde the treble - mesterskabet, pokalen og Champions League.