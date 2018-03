Eriksen forklarer kæmpe ændring: 'Sådan var det ikke før!'

Det var 30. august 2013, at Christian Eriksen skiftede fra Ajax til Tottenham, og siden har danskeren været med til at hæve niveauet for London-klubben. Danskeren mærker en ændring i klubbens selvforståelse.

- Vi er virkelig tæt på nu. Vi har tabt en finale, en semifinale, og vi har været i de vigtige kampe, men har ikke fået de resultater, vi har ønsket, siger Eriksen til The Independent.

Han henviser til sidste sæsons semifinale-nederlag i FA Cup'en til Chelsea, og 2015-nederlaget til samme modstander i Liga Cup-finalen.

- Der har været en stigende kurve for klubben, for alle spillere der kommer hertil nu, de vil have et trofæ. Det var ikke sådan, da jeg kom. Nu kommer du her for at vinde noget. Nu spiller vi for at vinde noget. Det har ændret sig meget, siger Eriksen.

Christian Eriksen fortæller om en mentalitetsændring i Tottenham. Foto: Matthew Childs / Ritzau Scanpix

I ligaen blev man nummer tre i 2016 og nummer to i 2017 og ligger i øjeblikket også nummer tre med mulighed for at blive nummer to. Chancen for Champions League-trofæet glippede i 1/8-finalen, hvor man ellers udspillede Juventus, men tabte sammenlagt på få minutters uopmærksomhed, der kostede to scoringer.

Eriksen ved, hvad der skal gøres bedre næste gang.

- Den kliniske del. Vi ved, at på knockout-stadiet i Champions League, der kan det være slut på tre minutter. De havde to skud og scorede to mål. Det er i de tre minutter, vi skal være endnu mere opmærksomme, så det ikke sker igen, og vi har en bedre chance for at gå videre, siger Eriksen.

Lørdag spiller Eriksen og Tottenham kvartfinale i FA Cup'en mod Swansea i en turnering, hvor de sammen med Chelsea og Manchester United er de eneste tilbageværende tophold.

Også en af Eriksens holdkammerater fortæller, at klubben kan vinde trofæer, så derfor er der ikke grund til at smutte

Fredag var der lodtrækning til Champions League - her diskuterer Ekstra Bladet lodtrækningen:

Se også: Eriksen sang Nik og Jay for Tottenham

Se også: Vil spille med Eriksen: God nok til Barça og Real

Se også: Agent om Barça-rygte: Man kan nemt sætte vild pris på Eriksen