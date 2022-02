Eriksen fortæller om dét opkald

For et par uger siden fortalte Thomas Frank om det telefonopkald, der i sidste ende lagde grundstenen til den seks måneder lange kontrakt, som Christian Eriksen har skrevet med Brentford.

Men hvordan blev opkaldet modtaget i den anden ende? Det løfter Christian Eriksen sløret for i et langt interview med Brentfords egen Stu Wakeford.

- Første telefonopkald var bare for at sige sige hej, tror jeg. Han stillede en masse spørgsmål om, hvordan jeg havde det og hvor mine tanker var i forhold til at komme tilbage til fodbold og tilbage i form. Hvor langt jeg var og den slags. Det var et godt telefonopkald. Derfra udviklede det sig. Jeg sagde, at jeg syntes, vi skulle holde kontakten og se, hvad der sker. lyder det fra Christian Eriksen.

Christian Eriksen havde mandag første arbejdsdag i Brentford. Foto: Mark D Fuller /obfcp.co.uk

- Det bedste mix

Han forklarer også, hvorfor han lod sig overbevise af sin forhenværende landstræner på Danmarks U17-landshold.

- I sidste ende var det for mig det bedste mix at kunne tage et sted hen, som udefra ser meget behageligt og familiært ud. Det er et godt sted, og jeg har været på træningsanlægget og set, hvordan alting er, og hvordan folk er. Og det er et rart sted at være, siger Christian Eriksen, der ikke havde problemer med at genkende sin gamle træner, selvom der er gået 14 år, siden de sidste arbejdede sammen.

- Samme hår. Måske er det lidt kortere nu, end det var. Men ellers det samme, griner han.

- Ej, det er svært at huske. Jeg var meget ung, men jeg husker det som en god tid. Vi havde et godt hold og nogle gode sejre.

Han beskriver genforeningen med Thomas Frank som et eksempel på fodboldens mærkelige cyklus.

- Men jeg er glad for, at Thomas er træneren, siger han.

Christian Eriksen er tilbage i London efter to år i Milano. Foto: Mark D Fuller /obfcp.co.uk

Vil ikke sætte dato på

Den 29-årige midtbanespiller, som næste mandag runder det skarpe hjørne, begyndte træningen med sine nye holdkammerater mandag, men selvom han bliver presset i interviewet, vil han ikke sætte hverken dato eller kamp på sit comeback.

- Det er kun fodboldfornemmelsen, der skal tilbage. Og kampminutter og træningsminutter for at komme op i gear. Jeg har det rigtig godt. Men i forhold til tidshorisont må vi se med træning, hvordan det udvikler sig, og hvordan min krop reagerer, siger han.

Formen er fin, men Christian Eriksen er næppe klar til Premier League-fodbold onsdag. Foto: Mark D Fuller /obfcp.co.uk

Det er efterhånden otte måneder siden, Christian Eriksen kollapsede i Parken, men med et nyt klublogo på brystet har hovedpersonen en klar mission for de kommende måneder i Vestlondon.

- Jeg har fået grønt lys af lægerne til at være fodboldspilleren Christian. Selvfølgelig vil jeg altid have mindet af, hvad der skete, men det er tid til at skabe nye minder og se fremad.

- Jeg glæder mig også til at vise, at man godt kan spille fodbold igen med en ICD-enhed, hvis man har haft et hjertestop, siger Eriksen.

Brentford gæster Manchester City onsdag. Med al sandsynlighed uden Christian Eriksen i truppen. Oprykkerne er i skrivende stund nummer 14 i Premier League.