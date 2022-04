Eriksen gav insiderviden til Thomas Frank

Brentford overraskede endnu en gang, da de lørdag spillede 0-0 mod Tottenham i Premier League.

Et resultat, der frustrerer klubben fra det nordlige London, da de er i tæt kamp med Arsenal og Manchester United om fjerdepladsen, der giver adgang til Champions League.

Og resultatet kan måske skyldes, at Christian Eriksen kunne bringe noget insiderviden til bordet i Brentford.

Den danske midtbanespiller spillede syv år i Tottenham og spillede under deres nuværende træner, Antonio Conte, i Inter.

- Jeg har spillet med Conte, og jeg ved, hvilket system han kan lide at spille. I ugens løb trænede vi på det, vi tænkte, de ville komme med, og de spillede, som vi forventede, siger Christian Eriksen efter kampen ifølge Mirror.

Læs også: Fortæller for første gang: Sådan gjorde han Eriksen kampklar

- Jeg har været mere involveret i taktikken op til denne kamp, end jeg nogensinde har været før.

Eriksen vil dog ikke tage æren for, at Brentford kunne holde nullet mod Tottenham, og han roser Thomas Frank for den succesfulde taktik.

- Han (Thomas Frank, red.) spurgte mig ind til tips og strukturelle ting, men i sidste ende er det ham, der sætter holdet - det har jeg ikke haft indflydelse på. Men han fik sat det rigtigt, siger han.

The Bees har været flyvende, siden Christian Eriksen har spillet som fast mand på midtbanen.

2. maj skal de så en tur til Old Trafford, hvor et kriseramt United-hold venter.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Læs også: Astronomiske lønninger: Så meget tjener fodboldspillerne