- Eriksen gør ting, jeg aldrig har set før

Det er godt tre uger siden, at Christian Eriksen skiftede til Brentford på en fri transfer, men hidtil har han ikke været i aktion i en officiel kamp for Premier League-klubben.

Til gengæld har den danske stjerne trænet med og spillet to venskabskampe bag lukkede døre. Her har han imidlertid imponeret i stor stil, lader det til. Senest leverede Christian Eriksen to oplæg i en testkamp mandag, og holdkammeraten Rico Henry melder samtidig om tårnhøjt niveau til træning.

- Han (Christian Eriksen) tænker hurtigt. Han gør ting, jeg aldrig har set før. Til træning bankede han et skud ind fra 25 meter ude. Hans kvalitet på bolden er fantastisk, og han har været god, siden han kom ind. Det er et fantastisk comeback for ham, siger Brentford-spilleren til The Athletic.

Rico Henry (tv) har store roser til Christian Eriksen. Foto: Matthew Childs/Ritzau Scanpix

Rico Henry fortæller også, hvordan han selv reagerede, da han først hørte, at den nu 30-årige dansker var på vej til Brentford.

- Jeg troede, de lavede sjov på det tidspunkt, hvor nyhederne begyndte at komme, men i baghovedet håbede jeg, at det var sandt med ham og Thomas og de danske forbindelser i klubben in mente. Jeg vidste, at han ville passe godt ind, og det gør han også, siger Rico Henry.

Christian Eriksen kan få debut lørdag, når Brentford møder Newcastle. Inden den kamp er Brentford nummer 14 i Premier League.