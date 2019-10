Eriksen-hint? Tottenham-boss med klar besked

Utålmodige Tottenham-fans skal ikke regne med storindkøb af nye spillere, når vinterens transfervindue åbner i januar.

London-klubben har fået en skuffende start på sæsonen med kun tre sejre i de første 11 kampe, men manager Mauricio Pochettino har fortsat fuld tillid til sit mandskab.

Argentineren regner ikke med, at der kommer nye spillere til klubben i vintervinduet.

- Det tror jeg ikke. Jeg stoler på de spillere, vi har.

- Det er min beslutning, at jeg vil køre videre med mine spillere, for jeg ved, at de har kvaliteterne, siger Mauricio Pochettino ifølge nyhedsbureauet AFP.

Dermed kunne det tyde på, at der heller ikke skal profiler den anden vej i næste transfervindue.

Medie: Er han sidste brik i Eriksen-handel?

Isco har ellers været rygtet til Tottenham i en byttehandel med Eriksen. Foto: Susana Vera/Ritzau Scanpix

I Premier League er det blot blev til 11 point i otte kampe. Senest tabte Christian Eriksen og hans holdkammerater 0-3 til Brighton umiddelbart før landskampspausen.

Men det er blot fire måneder, siden holdet var i finalen i Champions League, og Pochettino mener, at de aktuelle problemer primært er af mental karakter.

- Det handler bare om at løsne op for det, der foregår i deres hoveder. Jeg ved, at vi har kvaliteterne til at kæmpe med om det, vi forventer, siger Mauricio Pochettino.

Tottenham får chancen for at rette lidt op på den dårlige sæsonstart, når holdet lørdag får besøg af Watford i Premier League.

