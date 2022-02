Eriksen hylder Kjær: - Evigt taknemmelig

At det var Christian Eriksens tætte ven Simon Kjær, der trådte i karakter og formentlig reddede hans liv, er noget, der er helt uvurderligt for deres venskab, fortæller Eriksen

LONDON (Ekstra Bladet): Christian Eriksens nære forhold til landsholdskaptajn Simon Kjær er vokset til et ekstraordinært niveau, efter Kaptajn Hjertestarter lynsnart trådte til med sin livreddende indsats den juni-dag i Parken, hvor Eriksen kollapsede.

- Jeg havde et rigtig godt forhold til Simon i forvejen, men det er kun blevet stærkere efter det, der er sket. Han var jo den første, der var henne at tage initiativ efter det skete, selvom jeg ikke selv oplevede det, siger Christian Eriksen.

De to landsholdskammerater boede bare 200 meter fra hinanden i Milano, da ulykken skete i Parken. Familierne havde tætte bånd, der kun er blevet styrket af det hele.

- Det har betydet rigtig meget for mit forhold til ham, fortæller Christian Eriksen.

- Jeg vil for evigt være taknemmelig for, at Simon var der. Simon er en mand, jeg altid kommer til at snakke meget med. Også selvom vi ikke bor i samme by mere, siger Christian Eriksen.

Danskeren blev efter hjertestoppet i Parken nødt til at opgive drømmen om at fortsætte karrieren i Italien, da den italienske liga forbyder spillere med ICD-enheder indopereret af medicinske hensyn.

Derfor er Christian Eriksen tvunget væk fra Simon Kjær for at få karrieren tilbage på skinner.

- Før uheldet var det slet ikke i mine tanker, at jeg skulle vende tilbage til England. Efter det stod klart, at jeg ikke kunne fortsætte Italien, så virkede England som den rette destination, siger han.