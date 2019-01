Eriksen i straffedrama: Nye regler skyld i afgørelsen

Christian Eriksen og Tottenham tabte sent torsdag aften med 1-2 ude mod Chelsea i det andet opgør i den engelske Liga Cup-semifinale.

Efter 1-0-sejren på hjemmebane burde Tottenham under normale omstændigheder have været videre på reglen om udebanemål, men i stedet blev kampen afgjort i straffesparkskonkurrence.

- I Copa del Rey i Spanien og andre turneringer i Europa, der gælder det, at hvis du scorer på udebane, og det er 2-2 efter 180 minutter, så vil holdet med mål på udebane gå videre, siger Tottenham-manager Maurizio Pochettino efter kampen.

- Sidste sæson ændrede de så reglerne her, og nu er vi ude på grund af straffespark, siger Pochettino ifølge goal.com.

Pochettino forklarer Eriksen, hvad han skal gøre. Foto: Ritzau Scanpix/Ian Walton

Kepa havde ingen chance på Eriksens straffespark. Foto: Ian Walton/Ritzau Scanpix

- Jeg jokede med min assistent Jesus Perez om det. Det var kun mig, der følte stolthed.

- Jeg har fortalt spillerne, at de skal være stolte. Vi havde utrolige spillere, og det var en utrolig indsats fra alle på holdet. Jeg kan kun lykønske dem, siger Pochettino.

Eriksen scorede på Tottenhams første straffespark, mens Chelsea uden Andreas Christensen i truppen scorede på alle deres spark. Det var nok til at vinde, da Eric Dier og Lucas Moura brændte for Tottenham.

Manageren brokker sig ikke over de skytter, der brændte.

- Alle, der tager ansvar for at skyde, kan misse. Man kan kun være stolt over de spillere, der tager bolden og skyder. Fejlene er ikke noget problem for mig. Kun folk, der skyder, kan misse, siger Pochettino.

Chelsea møder nu Manchester City i finalen.

