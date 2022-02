Eriksen imponerer i ny kamp

I sidste uge lavede danske Christian Eriksen en assist i en testkamp, og denne mandag var danskeren igen på pletten.

Og Eriksen, der ventes at få debut på lørdag mod Newcastle United, stod denne gang for to assists, da Brentford spillede 2-2 i en testkamp mod skotske Rangers FC.

Det skriver London-klubben på sin hjemmeside.

Den første assist var et hjørnespark, hvor Eriksen ramte sin landsmand Mathias 'Zanka' Jørgensen, der headede bolden i kassen. Og assist nummer to kom, da Eriksen slog et frispark i boksen, som Tristan Crama scorede på.

Den 30-årige dansker spillede 78 minutter, inden han blev udskiftet, og han virker så småt klar til at få førsteholdsdebut.

Jonas Lössl fik anden halvleg, og også Mads Roerslev var på banen og spillede hele opgøret. Tidligere FCM-stjerne Frank Onyeka spillede også kampen.

Brentford møder som nævnt Newcastle på lørdag, og det opgør er ret vigtigt i den bundstrid, som Brentford efter flere dårlige resultater er blevet en del af. Klubben ligger nummer 14 med 24 point - seks ned til nedrykningsstregen.