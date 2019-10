Eriksen kaldte bullshit: Sex-rygte trukket tilbage

Den populære konto, som havde offentliggjort et totalt udokumenteret rygte om et trekantsdrama i Tottenham, har nu fjernet opslaget

Det går stærkt på det store internet, og historier kan spredes som en steppebrand, hvad enten de er rigtige eller forkerte.

Det har den danske stjernespiller Christian Eriksen måttet sande, og derfor fandt han det nødvendigt at få afkræftet et grotesk rygte, som florerede.

Rygtet gik på, at holdkammeraten Jan Vertonghen skulle have haft en affære med Christian Eriksens kæreste, Sabrina Kvist Jensen. Ifølge det helt igennem udokumenterede postulat fik belgieren så et hug af en rasende Harry Kane, som resulterede i et blåt øje.

Derefter skulle truppen have splittet sig og fået en lang række profiler til at ønske sig væk.

Eriksen gik onsdag ud og kaldte det 'bullshit', og Vertonghen afkræftede ligeledes.

Nu har kontoen Casual State of Mind, som den danske stjerne omtalte i sit tweet, trukket deres opslag tilbage.

Distributøren har både profiler Facebook og Twitter, hvor de har henholdsvis 152.000 og 93.800 følgere. Begge steder er opslaget taget ned.

Ekstra Bladet har bedt om en forklaring på handlingerne.

Rygtet går verden rundt

Det er højst overraskende, at Eriksen og for den sags skyld Vertoghen vælger at kommentere et sådant rygte. Nu har alverdens medier muligheden for at omtale vandrehistorien, og det er i den grad sket.

Amerikanske, russiske, spanske og sågar kenyanske medier har givet spalteplads til de to spilleres klare afvisning.

Se eksemplerne her:

Tottenham tabte tirsdag med vanvittige 2-7 på eget græs, og der er store udfordringer hos Champions League-finalisterne.

