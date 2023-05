Eriksen-konkurrent ude resten af sæsonen

Manchester United må se bort fra midtbaneprofilen Marcel Sabitzer i resten af sæsonen.

Det oplyser Manchester United på sin hjemmeside mandag.

Marcel Sabitzer forlod d. 7 maj Uniteds kamp mod West Ham med problemer i knæet, og klubben melder nu, at det er den skade, der holder ham ude resten af sæsonen.

Midtbanespilleren var ligeledes heller ikke i truppen til klubbens seneste kamp mod Wolves.

United indtager med tre kampe tilbage i sæson 4. pladsen i Premier Leauge.

'Alle i klubben er skuffede over at miste Marcels tjenester, da de røde jagter en stærk afslutning på sæsonen i Premier League og FA Cuppen, og vi er taknemmelige for hans bidrag til vores fremgang indtil videre', skriver klubben.

Den 29-årige østrigske landsholdsspiller kom til United i januar på en leje aftale fra Bayern München, da blandt andre Christian Eriksen var skadet.

Siden Eriksens comeback har minutterne på banen være blandede for Marcel Sabitzer.

I hans to seneste kampe for den engelske storklub står han kun noteret for samlet 32 minutter.

Midtbanespilleren står noteret for 18 kampe og tre mål, og det er planen, at han efter sæsonen vender tilbage til den tyske storklub.

Sabitzer var ikke i truppen i Uniteds seneste kamp mod Wolves. Eriksen derimod spillede 81 minutter i 2-0-sejren. Foto: Carl Recine/Ritzau Scanpix

Manchester United indtager lige nu med 66 point den vigtige fjerdeplads i Premier League, der giver adgang til Champions League i næste sæson.

Klubben mangler tre kampe i ligaen samt FA cup-finalen, der bliver spillet på Wembley sidst i maj.