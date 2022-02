Eriksen-kontrakt overrasker eks-boss

Det kom bag på Antonio Conte, da Christian Eriksen i januar skrev under på en kontrakt i Brentford.

Det siger Tottenham-cheftræneren selv til det britiske medie Evening Standard.

Conte, der tidligere har haft Eriksen under sine vinger i italienske Inter, slår fast, at Tottenham ikke forsøgte at få fingre i Christian Eriksen, men det var der en særlig grund til.

- Jeg var overrasket over situationen, for jeg havde ærlig talt troet, at Christian havde brug for mere tid, før han kom tilbage til England for at spille, siger Antonio Conte.

Christian Eriksen var ikke for alvor blandt Antonio Contes foretrukne spillere i den første tid, efter at danskeren kom til Inter fra netop Tottenham i januar 2020.

Det ændrede sig dog, efterhånden som den karismatiske italienske træner fandt ud af, hvordan han skulle bruge sin kreative danske offensivspiller.

Han har tidligere på året sagt, at døren til Tottenhams trup altid vil være åben for Christian Eriksen, som har spillet i klubben i seks et halvt år.

Den holdning har han fortsat, og han indikerer, at der måske allerede kan ske noget til sommer.

- Eriksen er en del af Tottenhams historie. Det ville være en god mulighed for ham, for mig og for klubben, hvis han kom tilbage hertil, siger Conte.

- Nu har han skrevet kontrakt med Brentford. Men kun i seks måneder. Så må vi se, hvad der sker.

- Det ville være godt for mig at have ham igen og arbejde sammen med ham igen, siger Antonio Conte.

Christian Eriksen måtte forlade Inter i kølvandet på sit hjertestop ved EM i sommer. I Italien er det således ikke tilladt at spille med en pacemaker, som den Eriksen fik indopereret efter sit kollaps.

I slutningen af januar skrev han under på en kort kontrakt i Brentford, hvor han mandag i denne uge trænede med for første gang.