Eriksen-kram går verden rundt

Norwich-spiller Brandon Williams skulle til at fare i flæsket på sin modstander - men da han ser, at det er Christian Eriksen, får han i stedet en krammer

Det kunne have været gået galt - men det endte i lykke og forbrødring mellem Christian Eriksen og Brandon Williams under lørdagens kamp mellem Norwich og Brentford.

Christian Eriksen startede for første gang på banen for Brentford, og han havde flere fødder med i kampens afgørelse.

Alligevel var det noget helt andet, der efter kampen afslutning blev fremhævet med danskeren i en hovedrolle.

For kort inden pausen begik Eriksen det, der bedst kan betegnes som et professionelt frispark.

Han tog ganske enkelt livtag på modstandernes Brandon Williams og væltede ham på bedste brydervis til jorden.

Det blev Williams rasende over og tog hårdhændet fat i kraven på Eriksen, mens de lå på jorden. På hans ansigtsudtryk kunne man se, at han var på nippet til at overfuse danskeren - men så går det op for ham, at det var Christian Eriksen. Og så får piben en anden lyd.

Brandon Williams så ud til at ville stikke Christian Eriksen en på siden af hovedet. Men så ændrede han mening. Foto: Andrew Boyers/Reuters/Ritzau Scanpix

Williams vælger i stedet at kramme Christian Eriksen og efterfølgende hjælpe ham op, så alle kan spille videre i god ro og orden.

- Jeg prøver at stoppe en kontra, hvor han kommer rundt. Jeg holder ham og får et gult kort - det havde jeg også forventet.

- Efterfølgende bliver han liggende lidt længe. Jeg er i tvivl om, han vil slås eller bare kramme.

- I sidste ende kiggede vi på hinanden og sagde, 'hvad ligger vi egentlig her for?'. Og så var det helt fint, sagde Eriksen til TV3 Sport om episoden.

Den er blevet bemærket vidt og bredt. Naturligvis af medier i Danmark og i England, men også i Nordamerika, Sydamerika og resten af Europa har den fået bemærkninger med på vejen.

Christian Eriksen fik muligvis gult kort i situationen, men det var ham og Brentford, der med en 3-1-sejr kunne le sidst. Ikke mindst fordi Brentford med de tre point fik lagt lidt afstand til nedrykningsstregen, mens Norwich fortsat er sidst i Premier League.

