Eriksen lander i Brentford søndag

Ventetiden er næsten ovre for Christian Eriksen.

På søndag kan han omsider komme til England, og dermed kan han tage hul på drømmen om det store comeback.

Det har Brentford-manager Thomas Frank netop afsløret over for en stribe danske journalister på et videolink fra London.

Thomas Frank er aktuelt sygemeldt efter en positiv covid-19 test. Foto: Phil Noble/Ritzau Scanpix

- Vi skal mødes på søndag og så tager vi ud og spiser en middag. Han kommer ind på træningsanlægget mandag, hvor der vil være en masse små møder.

- Så skal han træne og vi håber det så går sin gang derfra, siger Thomas Frank hvis eneste forbehold i den forbindelse handler om ham selv - ikke Christian Eriksen.

- Jeg skal lige teste negativ. Det håber jeg allerede, at jeg gør i morgen, smiler den danske Brentford-manager, der er blevet ramt af covid-19.

Næste store spørgsmål i forbindelse med Eriksens eventyrlige comeback er så, hvornår det store skridt skal tages ind i projektørlyset igen.

Støvlerne er klar til den sidste del af det store comeback. Foto: Lars Poulsen

Thomas Frank har set tallene for Christian Eriksens fysiske tilstand, men slår fast at han har brug for at se danskeren i aktion på banen før han kan vurdere det mere nøjagtigt.

Men fornemmelsen er god. Christian Eriksen er tilbage i Premier League inden februar er ovre.

- Selv om jeg er relativt dygtig til at kigge på tal og den slags, så er noget af det jeg er bedst til at kigge med med mine øjne og fornemme spillerne. Det glæder jeg mig til med Christian.

- Jeg tror ikke det kun er en uge. Jeg tror nærmere det er to... og så er det deroppe omkring.

- Jeg tror også, at to kan være for lidt. Det er svært at spå om, men lad os se, siger Thomas Frank velvidende, at alle hans forudsigelser vil blive vejet og fortolket.

Brentford spiller næste weekend hjemme mod Crystal Palace, hvilket dog nærmest garanteret kommer for tidligt for danskeren.

Christian Eriksen har de seneste uger trænet med hos Ajax' u-trup. Foto: Jasper Ruhe/Ajax

I ugens løb skal Bees til Manchester City til en midtugekamp, hvilket bryder træningsugen op og griber ind i comeback-planerne.

Derfor kan det blive på Emirates mod Arsenal, hvor Eriksen kommer på græs igen. Hans gamle ærkerivaler fra Spurs-tiden.

Alternativet er hjemmekampen mod Newcastle ugen efter, hvor Eriksen så vil komme på græs foran hjemmepublikummet.

- Det bliver en kæmpedag den dag han træder ud på græsset. Det bliver også emotionelt. Det gør det.

- Jeg forestiller mig da uanset om det bliver på vores hjemmebane eller en udebane, så forestiller jeg mig da, at stadion rejser sig op og klapper, siger Thomas Frank.

- Jeg var jo også i choktilstand tilbage den dag i juni, fortæller han.

Eriksen måtte genoplives på banen efter sit kollaps. Foto: Lars Poulsen

- Der er vel ikke den største historie siden Cristiano Ronaldo vendte tilbage til Manchester United, hvis ikke det er i længere tid, fordi Christian rent faktisk var død i et kort øjeblik.

- Syv måneder senere står han står i Brentford og forhåbentlig om et øjeblik spiller han Premier League, siger Thomas Frank, der er helt tryg ved at invitere sin landsmand tilbage på topniveau.

- Christian har aldrig træner så meget i sit liv, som han har gjort den seneste tid. Han kommer med en fin fysisk grundform, så skal han lige gøres matchfit, siger Thomas Frank og slår fast, at der ikke bliver taget særlige hensyn til Christian Eriksen i træning.

- Christian er afklaret med det, og det er hans familie også. Det er afgørende, fastslår Thomas Frank.