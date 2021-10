Eriksen må spille i Premier League

I italiensk topfodbold kan man ikke spille, hvis man som Christian Eriksen har fået indopereret en såkaldt ICD-enhed, der er en avanceret pacemaker.

Men sådan forholder det sig ikke nødvendigvis i engelsk fodbold.

Over for den britiske avis The Telegraph bekræfter Det Engelske Fodboldforbund (FA), at man som spiller ikke automatisk er udelukket, hvis man har en ICD-enhed indopereret.

I stedet vil hvert enkelt sag blive vurderet individuelt af en kardiolog for at finde ud af, om det er forsvarligt for spilleren at gå på banen, oplyser FA til The Telegraph.

I sidste ende er det dog op til den pågældende person, om han er villig til at spille.

Dermed er det altså ikke på forhånd udelukket, at Christian Eriksen kan spille i England - som han gjorde fra 2013 til 2020 - hvis han skulle få mulighed for det.

Eriksen faldt om med hjertestop og blev genoplivet på banen, da Danmark i juni mødte Finland ved EM.

Han har ikke spillet fodbold siden sit kollaps i Parken. Han har dog været på besøg hos sin klub, Inter, i Italien. Det vides ikke, om han har tænkt sig at genoptage fodboldkarrieren.

- Christian har det godt. Han tilbringer en masse kvalitetstid med sin familie og er i god form. Når der er nyt, vil det blive kommunikeret ud, skrev Eriksens agent, Martin Schoots, fredag til TV 2 Sport.