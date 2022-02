Eriksen må vente på Brentford-debut

Fodboldfans i hele verden venter i spænding på, hvornår Christian Eriksen igen kommer til at spille en kamp.

Siden i mandags har Eriksen trænet med hos sin nye klub, Brentford, som lørdag tager imod Crystal Palace i Premier League.

Den kamp kommer dog for tidligt for Eriksen, som først skal spille en testkamp mandag, før han kan få en rolle i en større kamp.

Brentford bekræfter over for Ritzau, at Eriksen ikke kommer med i truppen mod Crystal Palace.

Det har Eriksen fuld forståelse for, da han først skal genopbygge formen.

- Jeg har ikke spillet en kamp i otte måneder, og jeg skal bygge mig selv op først og vise, jeg kan spille, siger Eriksen på fredagens pressemøde.

Lørdag 19. februar skal Brentford på udebane møde Arsenal, og det bliver den tidligst mulige debutkamp for Eriksen, som tager det dag for dag.

- Det handler om at bygge på og træne hver dag. Så må vi se, hvornår jeg kan komme til at spille, fastslår Eriksen.

I første omgang skal Eriksen mandag spille en testkamp bag lukkede døre, og Brentford vil ikke afsløre over for Ritzau, hvem modstanderen bliver.

Eriksen vil samme dag som testkampen fejre en rund fødselsdag, da han mandag fylder 30 år.

Indtil da forsøger Eriksen at sætte det bedst mulige aftryk hos holdkammerater og træner Thomas Frank.

- Det handler for mig om at falde ind i rytmen og vænne mig til holdkammeraterne.

- Det har været rart at spille sammen med andre igen. Det er dejligt at få foden ind i et professionelt setup igen, siger Eriksen.

Midtbanespilleren, der har fået en kort kontrakt hos Brentford i resten af denne sæson, satser på at få debut inden for kort tid.

- Inden længe forhåbentlig. Vi tager som sagt en dag af gangen og ser, hvor jeg står fodboldmæssigt og rent fysisk.

- Det ser godt ud. Det tager forhåbentlig ikke alt for lang tid, før jeg får debut, siger Eriksen.

Direkte adspurgt om han kunne se Arsenal-kampen i næste weekend som en mulig første kamp, lyder det kortfattet:

- Det håber jeg. Nu må vi se.