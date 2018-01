Eriksen med årets første assist: Nu undskylder linjedommer

Christian Eriksen lagde op til Fernando Llorentes 1-0 mål mod Swansea, men nu undskylder linjedommeren for, at han ikke vinkede offside

Tottenham, med Christian Eriksen i en hovedrolle, vandt tirsdag 2-0 i Wales mod kriseramte Swansea.

Danskeren lagde op til 1-0 målet, som blev scoret af den tidligere Swansea-spiller Fernando Llorente. Men målet burde aldrig have været godkendt, for Llorente var i offside, som man kan se på tv-billederne.

Swanseas manager, Carlos Carvalhal, fortæller nu, at linjedommeren, Marc Perry, tyede til en undskyldning allerede under kampen, fordi scoringen fik lov til at stå.

Carvalhal nægtede dog alligevel efter kampen at skylde skylden for nederlaget på kampens dommere.

- Linjedommeren undskyldte, det er en del af spillet. Jeg laver også fejl, sagde Swansea-manageren efter kampen.

Se Llorentes offside-scoring øverst i artiklen.

Swansea var også uheldig med, at Spurs-forsvareren Davinson Sanchez ikke blev sendt i bad, efter han begik to frispark på Martin Olsson, der begge kunne have givet advarsler.

Den colombianske midterforsvarer fik gult kort i første halvleg, men talte kun alvorsord med dommer Bobby Madley efter sin anden alvorlige forseelse mod Olsson. Derefter blev han hurtigt taget ud af Tottenhams manager, Mauricio Pochettino.

Se også: Eriksen med afgørende fod i Spurs-sejr

Alligevel ønsker Carlos Carvalhal ikke at kommentere kampens dommer, men noterer sig i stedet, at Pochettino var klog nok til at udskifte Sanchez.

- Jeg vil ikke begynde at tale om dommerne. Tottenhams træner lavede en smart udskiftning ved at tage Sanchez ud - alle ved hvorfor.

Bekymrede for rødt kort

Pochettino indrømmede, at den 21-årige Ajax-signing var i en 'vanskelig situation', før han erstattede ham med Victor Wanyama efter 59 minutter.

- Jeg tror, vi alle var bekymrede for, at han skulle få sit andet gule kort. Jeg tror ikke, han skulle have haft gult kort i første halvleg. Fansene begyndte at lægge pres på dommeren, og den klogeste for mig var at tage ham af og fjerne noget problem, sagde argentineren.

Tottenham kravlede med sejren op over de evige rivaler fra Arsenal og indtager en femteplads.

