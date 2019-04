Eriksen når Beckhams 18 år gamle rekord

De fleste vil nok kunne huske David Beckhams skruede og præcise indlæg, som blev et mareridt for ethvert forsvar, der stillede op mod Manchester United i slut-90'erne og start-00'erne.

United-yndlingens evne til at finde holdkammerater gav ham i den periode en rekord, som fik lov at stå i hele 18 år.

Men så kom Christian Eriksen til og nåede samme bedrift.

Det stod klart søndag, hvor Tottenham spillede mod Liverpool. Her lavede den danske stjerne forarbejde til holdets eneste scoring i topkampen, som de tabte med 2-1.

Det bragte ham op som nummer to på listen over Premier League-spillere med flest assists i denne sæson, men den 10. assist i sæsonen sendte ham også op på siden af Beckham på listen over flest sæsoner med tocifrede måloplæg i den bedste engelske række.

Foto: AP

David Beckham gjorde det fra 1997 til 2001, mens Eriksen startede sin bedrift i 2016.

Hans mest assisterende sæson var 2016/2017, hvor det blev til hele 15 af slagsen. Totalt set er Eriksen på 58, hvilket næsten er nok til at bringe ham op på top 20-listen gennem Premier League-tiden.

I Premier League-æraen har Ryan Giggs flest oplæg af alle med svimlende 162. Det krævede også lidt flere sæsoner, end Eriksen har brugt ...

Se også: Voldsom anklage: AGF hackede AaB før gyserkamp

Se også: Sviende lussinger til Bendtner: Han forsvandt

Markant lovændring: Her er alle de nye fodboldregler