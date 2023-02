Eriksen nomineret til særlig pris: I felt med Tiger Woods

Christian Eriksen er blevet nomineret til en stor pris for sit comeback til fodbolden efter sit hjertestop

Flere af klodens absolut største sportsstjerner falder nærmest over hinanden, når man betragter listen over nominerede til Laureus World Sports Awards 2023.

Og med danske briller stikker et enkelt navn ud.

Christian Eriksen.

Den 31-årige Manchester United-stjerne er nomineret til prisen for årets comeback for sine præstationer på banen i 2022, hvor han brillerede for Brentford i tiden efter hjertestoppet i Parken ved EM i 2021.

'En højt respekteret og elsket fodboldspiller', lyder det blandt andet om Christian Eriksen i nomineringen.

Laureus World Sports Awards uddeler hvert år syv priser, og her er årets comeback en af dem. Foruden den danske landsholdsspiller er golfspiller Tiger Woods med i feltet om at vinde den pris.

Foto: PHIL NOBLE/Ritzau Scanpix

I sommer skiftede Christian Eriksen til Manchester United, og siden hans retur til Premier League har han lavet 11 assists og 2 mål.

Men det er ikke bedrifter, han skal se frem til at levere i den nærmeste fremtid. Han er nemlig kommet til skade med sin ankel, og derfor er midtbanespilleren tidligst klar til at spille igen i slutningen af april.

Christian Eriksen blev skadet i Manchester Uniteds FA Cup-kamp mod Reading. Han måtte efterfølgende forlade Old Trafford på krykker.

Skaden får også konsekvenser for det danske landshold, som må undvære Eriksen i EM-kvalifikationskampene mod Finland og Kasakhstan i marts.

