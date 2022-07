Eriksen og holdkammeraterne må ikke drikke alkohol

En kold fadøl - en 'pint' - på den lokale pub ved Old Trafford i Manchester - sådan fejrer de fleste Manchester United-fans nok en sejr i Premier League. Eller endda et nederlag, som øllen kan hjælpe med at skylle ned i forglemmelsens dyb.

Men Manchester Uniteds spillere må nøjes med at se fansene slå sig løs med øl på de engelske pubs i den kommende sæson. Faktisk må de end ikke røre noget så uskyldigt som en god gammeldags pærecider. For den indeholder nemlig alkohol.

Klubbens nye manager, hollandske Erik ten Hag, er kendt som en disciplinens mand, og det kan allerede ses i klubbens interne reglement.

Den 52-årige træner har nemlig indført et alkoholforbud for spillerne i alle kampuger i sæsonen.

Tonen har fået en anden lyd i Manchester United med Erik ten Hag ved roret. Foto: Trevor Collens/Ritzau Scanpix

Og med både Premier League, Europa League og diverse cup-turneringer på programmet er det ikke mange af sæsonkalenderens uger, der ikke indeholder minimum én fodboldkamp - og dermed altså ingen øl eller pærecider.

Alkoholforbuddet er dog ikke den eneste regel, Erik ten Hag har indført i klubben.

Spillerne må ikke længere benytte deres mobiltelefoner under måltiderne, de skal tage regelmæssige BMI-tests for at sikre, at de holder sig i form, og så uddeles der bøder til dem, der kommer for sent til træning og møder.

Den nye strenge linje modtager ros fra en af holdets profiler, portugisiske Bruno Fernandes.

- Jeg tror, vi har manglet den disciplin i et stykke tid, siger han om det nye reglement.

Bruno Fernandes (tv) billiger ten Hags (th) nye strenge regelsæt i klubben. Foto: Trevor Collens/Ritzau Scanpix

- For mig handler disciplin ikke kun om, hvordan du spiller, om din position på banen, og hvad du skal gøre, men også om det uden for banen. Jeg synes, det er rigtig godt, at han (ten Hag, red.) gør det.

Måske netop manglen på disciplin var en af årsagerne til, at Manchester United i sidste sæson skuffende sluttede som nummer seks i Premier League.

Hverken norske Ole Gunnar Solskjær eller tyske Ralf Rangnick evnede at løfte United-holdets præstationer i den bedste engelske række.

Men nu har gigantklubben altså allieret sig med en hollandsk disciplinfortaler, den danske kreatør Christian Eriksen og et forbud mod indtagelse af alkohol.

Og måske er det lige netop dét, der skal til for at få Manchester United på ret køl igen - så længe det ikke er øl, der er på køl.

