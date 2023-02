Eriksen og superstjerner sender rørende støtte

Han havde før onsdagens comeback mod Nottingham Forest ikke optrådt for de røde djævle i mere end fire måneder.

Men efter mere end 100 dages fravær fra grønsværen på Old Trafford gjorde Jadon Sancho langt om længe comeback, da Manchester Uniteds manager, Erik Ten Hag, bragte den 22-årige talentfulde englænder i spil i ligacup-kampen mod Forest.

Sancho har efter sigende kæmpet med både fysiske skavanker og mentale problemer den seneste tid.

Udfordringer, som senest blev adresseret af den hollandske manager, da det i december kom frem, at stortalentet med den dalende formkurve ikke var at finde på Uniteds træningslejr.

Slettede alt

Sancho var nemlig sendt til Holland for at træne på egen hånd. Her fik han ifølge Erik Ten Hag kyndig hjælp og assistance af en række nøje udvalgte specialister.

Sancho var en smule overraskende heller ikke en del af den engelske landsholdstrup, som skulle kæmpe med om VM-guldet i Qatar.

Umiddelbart inden slutrunden gik i gang valgte United-profilen af slette alt indhold på sin Instagram-profil.

Ifølge Daily Mail for at fokusere mere på sin familie og den sidste halvdel af sæsonen.

Støtte fra Eriksen og co.

Fredag lagde Sancho for første gang i flere måneder et opslag op på sin Instagram-profil:

‘Wow! Jeg vil bare sige tak for den store støtte, som jeg har modtaget den seneste tid. Specielt tak til alle fansene. Mit fokus er lige nu at give alt for holdet og klubben. Jeg er så glad for at være tilbage på banen,’ skriver Jadon Sancho.

I kommentarsporet er den unge englænder ganske enkelt blevet overdynget med støtte fra flere af sportens allerstørste stjerner. Blandt andre Christian Eriksen, Erik Haaland og den brasilianske stjerne Vinícius Júnior har kommenteret opslaget.