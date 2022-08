Eriksen og United sikrer stor triumf

Manchester United har fået sæsonens første sejr i Premier League, mens Liverpool stadig er på jagt efter sin første ligasejr.

Det er status for de to storklubber efter mandagens brag i Manchester, hvor hjemmeholdet vandt med 2-1. Jadon Sancho og Marcus Rashford scorede på hver sin side af pausen, mens Mohamed Salah reducerede i slutfasen.

Sejren var tiltrængt for Manchester United, som har indledt sæsonen med to nederlag.

Nu kan Christian Eriksen og co. glæde sig over at være foran Liverpool i tabellen, da mesterskabsbejlerne kun står noteret for to point efter tre kampe.

Optakten til kampen bød på tre på hver sin måde opsigtsvækkende historier for Manchester United.

Inden kampen valgte en del af Manchester Uniteds fans at deltage i en protestmarch mod den amerikanske Glazer-familie, der ejer klubben. Fansene gjorde det med bannere og sange tydeligt, at de ønsker en ny klubejer.

Til gengæld kan de samme fans glæde sig over, at Manchester United lige inden kampstart kunne præsentere brasilianeren Casemiro på en fireårig kontrakt.

Ifølge britiske betaler United cirka 450 millioner kroner til Real Madrid for den defensive midtbanespiller. Allerede i fredags meddelte de to klubber, at de var enige om en handel.

I tillæg kunne fansene så konstatere, at United startede uden anfører Harry Maguire og superstjernen Cristiano Ronaldo. Begge var henvist til bænken, og her blev Maguire siddende kampen ud, mens Cristiano Ronaldo fik fire minutter plus tillægstid på banen.

Holdet klarede sig fortrinligt uden profilerne.

Manchester United kom blæsende ud, og Anthony Elanga nåede at brænde en friløber, inden hjemmeholdet tog føringen efter et kvarter.

Christian Eriksen var med i opspillet til kampens første mål. Danskeren var med i et bandespil, der gjorde Elanga fri på kanten. Han spillede den ind i feltet til Jadon Sancho, som lavede en skudfinte, der snød både forsvaret og målmand Alisson Becker. Derfor var det til sidst en formsag at sende bolden ned i et tomt målhjørne.

Danskeren jagtede også selv et mål og afsluttede to gange på frispark. Det første spark røg i muren, mens hans andet forsøg blev reddet til hjørnespark.

Efter en tung United-dominans i den første halvdel af første halvleg kom Liverpool langt bedre med og pressede på for en udligning. Gæsterne manglede skarpheden, og det endte med at blive kostbart.

I det 53. minut blev det nemlig 2-0 til hjemmeholdet, da Marcus Rashford sikkert omsatte en friløber til mål.

Mohamed Salah bragte spændingen tilbage i opgøret, da han reducerede i det 81. minut. Egypteren pandede en ripost i nettet, men det blev ved den ene scoring for udeholdet.