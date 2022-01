Eriksen skriver kontrakt med Brentford

Fremtiden er på plads for Christian Eriksen.

I begyndelsen af januar meldte han ud, at han fortsætter karrieren.

Det bliver i Brentford og Premier League, oplyser klubben på sin hjemmeside. Danskeren bestod i seneste uge lægetjekket og kan derfor gøre comeback på fodboldbanen.

Kontrakten løber resten af sæsonen.

- Jeg ser frem til at arbejde med Christian igen. Det er lang tid siden, at jeg sidst har trænet ham, og meget er sket siden da. Christian var 16 dengang og blev efterfølgende en af de bedste midtbanespillere i Premier League, siger cheftræner Thomas Frank.

Brentford skriver, at aftalen blev gennemført, mens Eriksen stadig er i Holland. Her har han i løbet af januar trænet med Ajax' ungdomshold Jong Ajax.

Det oplyses, at Eriksen lige er blevet vaccineret mod coronavirus for at leve op til de indrejsekrav, der er gældende i Storbritannien.

I en af de kommende dage vil Eriksen rejse til London, men han kommer ikke til at træne med Brentford i denne uge.

I Brentford er der flere velkendte ansigter. Eriksen kommer til at spille sammen med blandt andre Mathias Zanka, Jonas Lössl, Mathias Jensen og Christian Nørgaard, som han kender fra landsholdet. Desuden er Thomas Frank cheftræner.

Oprykkernes næste kamp er 5. februar ude mod Everton i FA Cup'en.

Eriksen faldt om med hjertestop under EM-kampen mod Finland. Han fik efterfølgende indopereret en ICD-enhed. Den må man dog ikke spille med i Italien, og kontrakten med Inter blev ophævet i december.