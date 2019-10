- Eriksen skyld i Tottenhams krise

- Eriksen er blevet sat lidt ud af spillet, fordi det ligner, han ikke vil forpligte sig til fremtiden i klubben, vurderer Arsène Wenger i et interview med Eurosport.

69-årige Wengers vurdering kommer efter den forfærdelige periode, som Tottenham er inde i.

Den tidligere Arsenal-manager lægger vægt på at usikkerheden om, hvorvidt danskeren fortsætter i klubben eller ej, er med til at skade kemien på holdet, som ellers var et varemærke for holdet.

- Da vi mødte dem for et par år siden, var det et ungt og sultent hold, der havde fundet en stærk kerne, der sammen voksede på holdet, siger Wenger.

Eriksen selv kunne mandag fortælle Ekstra Bladet, hvordan han er klar over, hvor svær en tid, han og klubben er inde i.

Eriksen midt i krisen: Min sværeste tid

Eriksen er samlet med landsholdet for tiden forud for kampene mod Schweiz og Luxembourg. Foto: Lars Poulsen

Tottenhams manager, Mauricio Pochettino har påpeget, at klubben står over for en genopbygning som den, han selv var med til at foretage, da han kom til klubben i 2014.

Det kunne engelske Standard melde for et par uger siden.

- Situationen minder om min første sæson, men under andre omstændigheder. Dengang kendte klubben og jeg ikke hinanden, sagde den argentinske manager blandt andet.

Arsène Wenger mener, at man kan diskutere danskerens rolle i den genopbyning.

- Klubben og Pochettino ved, at der mangler noget i øjeblikket. Der skal genopbygges, og spørgsmålet er, om det er med Eriksen eller uden Eriksen, siger franskmanden.

Bare i den seneste måned har nederlagene stået i kø for London-klubben.

Eriksens klub blev smadret af Bayern München på eget græs med 2-7 i Champions League i sidste uge, inden de led et nyt ydmygende nederlag på 0-3 til Brighton i weekenden.

Før det smed de føringer mod både Olympiakos og Leicester på gulvet, ligesom de blev sendt ud af Carabao Cup'en af Colchester fra den fjerde bedste engelske række.

Christian Eriksen er for tiden samlet med landsholdet i forbindelse med EM-kvalifikationskampen mod Schweiz og testkampen mod Luxembourg.

Landsholdspausen lader til at komme på et fint tidspunkt for Tottenham, der nok har brug for at tænke tingene igennem.

