Eriksen snydt i dansker-drama

Tottenhams ellers så sikre tredjeplads er ved at være en skrøbelig en af slagsen efter et overraskende nederlag i danskeropgøret i Southampton, som gæsterne lidt uforståeligt lukkede ind i en kamp, de ellers kontrollerede. Værterne indhentede føringen og tog i slutfasen en tiltrængt sejr på 2-1.

Der duftede gennemtrængende af offside, da Dele Allis pasning strøg hen over hovedet på Jannik Vestergaard og faldt ned til fremstormende Harry Kane, men dommer Kevin Friend så venligt på tvivlen, og så sparkede den engelske landsholdsforward selvfølgelig kuglen i nettet.

Mens Vestergaard brokkede sig til Friend, kunne Kane kunne ikke bare fejre sit føringsmål for Tottenham i Southampton. Den 26-årige måltyv kunne såmænd også juble over sin imponerende scoring nummer 200 for klub- og landshold.

På det tidspunkt var der spillet 26 minutter, og overliggeren bag keeper Angus Gunn var så småt holdt op med at vibrere efter Christian Eriksens frisparksdrøn tre minutter forinden.

Den danske spilfordeler var på besøg hos såvel Vestergaard som Pierre-Emile Højbjerg, og gæsterne dominerede det meste i den første halvleg, som deres karantæneramte manager Mauricio Pochettino måtte se på tribunen.

Efter en god time fik de tre danskere alle vist sig frem indenfor godt et minut.

Vestergaard lagde en sylespids stikning centralt ned gennem Tottenhams forsvar, og efter lidt pingpong inde i buen foran feltet erobrede Højbjerg bolden, trak forbi en modstander og sparkede over med venstrebenet.

På det følgende angreb forsøgte Eriksen sig for tredje gange udefra men denne gang i den absolut forkølede ende.

Syv minutter senere lagde han an til skud igen, men i stedet valgte han en knivskarp aflevering med venstrebenet til Kane, der desværre brugte samme ben og sparkede over i en ellers favorabel position.

Tottenhams brændte chancer skulle vise sig at blive dyre, for værterne erobrede efterhånden initiativet, og efter 76 minutter glemte Danny Rose at sparke til en tværpasning, som Yan Valery ved bageste stolpe havde let ved at konvertere.

Så havde Southampton og hjemmepublikummet erobret momentum, og to minutter senere spændte Kyle Walker-Peters ben for Stuart Armstrong et par meter udenfor feltet.

En ønskeposition for James Ward-Prowse, der sidste weekend sendte sådan et frispark ind i hjørnet mod Manchester Uniteds David de Gea.

Og Hugo Lloris måtte såmænd lide samme skæbne efter endnu et fremragende spark, der samtidig blev afgørende.

Med resultatet holder Tottenham lige netop fast i tredjepladsen, mens Southampton fik livgivende point i bundstriden.

Tottenham har kun hentet et enkelt point i holdets seneste fire Premier League-kampe.

