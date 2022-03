Eriksen sprudler i sikker sejr

Christian Eriksen startede inde og havde en afgørende rolle i Brentfords 3-1-sejr ude over Norwich i Premier League

Efter otte kampe i træk uden sejr i Premier League var Christian Eriksen med til at bremse Brentfords kedelige stime i lørdagens 3-1-sejr ude over Norwich.

Eriksen startede inde og spillede en god kamp. Han havde en afgørende fod med i Brentfords første mål efter 32 minutter.

1-0-målet kom efter et hjørnespark, som Eriksen sendte perfekt ind over. Brentford-stopperen Kristoffer Ajer snittede bolden videre, og Ivan Toney sparkede den i nettet ved bageste stolpe.

Brentfords Sergi Canos havde også været tæt på at score kort forinden.

Fem minutter før pausen fik publikum på Carrow Road en sjov og bizar situation at se med Eriksen i en hovedrolle.

Norwich-spilleren Brandon Williams blev væltet omkuld efter en nærkamp med Eriksen.

Williams landede ovenpå Eriksen, og først blev Williams sur og skubbede Eriksen i brystkassen. Men da Williams opdagede, at det var Eriksen, fik danskeren i stedet et kram liggende på grønsværen.

Eriksen grinte af situationen, der nok ikke ville have udspillet sig på samme måde, hvis ikke han sidste sommer under Danmarks EM-kamp mod Finland var blevet ramt af et hjertestop.

Dommer Anthony Taylor, som også dømte Danmarks kamp mod Finland sidste sommer, uddelte et gult kort til Eriksen for episoden med Williams.

Kampen blev afgjort på to straffespark på fem minutter i starten af anden halvleg.

Et højt løftet ben af Norwich-stopperen Benjamin Gibson udløste det første straffespark, som Ivan Toney udnyttede usvigeligt sikkert efter 52 minutter.

Angriberen scorede også fra pletten til 3-0 fem minutter senere, og så var kampen reelt uden spænding.

Norwich-angriberen Teemu Pukki reducerede til 1-3 i overtiden. Pukki var kuriøst nok også med i Finlands kamp mod Danmark for godt otte måneder siden.

I en af de øvrige kampe spillede Joachim Andersen alle 90 minutter for Crystal Palace, som vandt 2-0 ude over Wolverhampton.

Desuden vandt Chelsea med 4-0 ude over Burnley. Kai Havertz scorede to gange for Chelsea, mens de øvrige mål blev sat ind af Reece James og Christian Pulisic.

