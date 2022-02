Eriksen til kæresten: Var klar til at stoppe

Efter kollapset i Parken fortalte Christian Eriksen sin kæreste, Sabrina Kvist Jensen, at han var klar til at forlade fodbolden

Christian Eriksens kommende Premier League-comeback er en af alle tiders bedste solstrålehistorier i fodboldens verden.

Men i den allerførste tid efter det dramatiske og uhyggelige kollaps i Parken sidste sommer var Danmarks største fodboldnavn i de seneste mange år parat til at opgive enhver tanke om et comeback.

Det fortæller den 29-årige fynbo i sit første interview, siden han skrev under på en kontrakt for resten af sæsonen med Brentford.

Således var den første besked til kæresten, Sabrina Kvist Jensen, at hun ligeså godt kunne efterlade hans fodboldstøvler. De ville alligevel aldrig blive brugt igen.

- Jeg sagde til Sabrina, at hun skulle efterlade støvlerne, men at hun ikke skulle blive overrasket, hvis jeg ombestemte mig, og nu er jeg heldigvis tilbage, lyder det fra danskeren, der trods det dramatiske hjertestop hurtig parkerede tankerne om et karrierestop.

Sabrina Kvist Jensen bliver trøstet af Kasper Schmeichel, Simon Kjær og Christian Nørkjær, mens lægerne redder Christian Eriksens liv. Foto: Lars Poulsen

- I løbet af natten og de kommende dage blev jeg klar over, hvad der var sket, og så begyndte alle undersøgelserne og spørgsmålene om, hvad der var muligt, fortæller den danske landsholdsstjerne, som siden har arbejdet målrettet mod det comeback, de fleste iagttagere anså som usandsynligt.

Christian Eriksen ankom mandag til sin første arbejdsdag som Brentford-spiller. Foto: Mark D Fuller /obfcp.co.uk

Christian Eriksen i aktion under mandagens træning. Foto: Mark D Fuller /obfcp.co.uk

- Langsomt kunne jeg begynde at spille fodbold igen, da undersøgelserne viste, at hjertet kunne tåle belastningerne. Lægerne siger, at der ikke er nogen grænser. Der er folk, der kan løbe maraton eller dykke, forklarer Christian Eriksen, der hurtigt blev interesseret, da hans gamle ven og U17-træner Thomas Frank indledte en charmeoffensiv for at lokke ham til Brentford.

- Jeg talte med Thomas nogle gange. Jeg havde en god fornemmelse, og det er et godt sted at være for familien og for mig, når jeg de næste fire-fem måneder skal forsøge at genfinde mit niveau. Det var den bedste mulighed for at bevise, at jeg stadig er en fodboldspiller. Heldigvis var de enige, så det var en perfekt kombination.

Christian Eriksen var tæt på at opgive karrieren. Nu er han tilbage. Foto: Mark D Fuller /obfcp.co.uk

- Han (Thomas Frank, red) var meget tydelig i forhold til, hvad han ville. I første omgang stillede han en masse spørgsmål om hvor langt jeg var, blandt andet i forhold til min fitness. Og vi blev enige om at holde kontakten og se, hvad der skete. I sidste ende var det den bedste mulighed for mig. Det er godt sted for mig at være.

Nu er målet at vende tilbage til fordums styrke. Og at skabe nye stjernestunder, som kan skubbe dramaet fra Parken i baggrunden.

- Jeg har altid elsket at spille. Det gik ikke væk, og det kom tilbage, da lægerne gav mig muligheden. Jeg håber, jeg kan gøre en forskel for holdet. Mit mål er, at man igen skal tale om mig som en topspiller. Det er på tide, at skabe nye minder, siger Christian Eriksen, der formentlig får debut for Brentford i løbet af de kommende uger.

De første billeder: Nu er han tilbage

Slår alle rekorder

Spiller på egen risiko