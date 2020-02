Eriksen topper pengeliste

Januars transfervindue er netop smækket i, og det er tid til at gøre status over de mange handler, der er blevet gennemført.

Sky Sports har lavet en samlet opgørelse over Premier League-klubbernes transfers, og den viser, at de 20 klubber tilsammen brugte 233 millioner pund - eller lige over to milliarder kroner - på indkøb af i alt 30 spillere.

Det beløb er 85 millioner pund mere end seneste vintertransfervindue.

Manchester United blev årets topscorer med det dyreste indkøb, da man i alt betalte 602 millioner kroner for Bruno Fernandes, der kom til fra Sporting Lissabon.

Herefter følger Tottenham med indkøbene af Steven Bergwijn og Giovani Lo Celso, der begge kostede 240 millioner kroner. Bergwijn blev hentet fra PSV Eindhoven, mens Lo Celso blev købt fri af Real Betis.

Værd at notere sig er også, at West Ham brugte 222 millioner kroner på at købe Jarrod Bowen i Hull, mens Sheffield United betalte 195 millioner kroner på at få norske Sander Berge til England fra Genk i Belgien. Endelig smed Wolverhampton 150 millioner kroner på bordet for Olympiakos' Daniel Podence.

Manchester United fører altså klart listen over dyreste handler på trods af kun ét indkøb, mens Spurs i alt brugte 480 millioner kroner. West Ham tager tredjepladsen på denne liste.

Eriksen er bedste salg

I den anden ende af skalaen ligger Tottenham til gengæld nummer et. Spurs blev den klub, der lavede det mest indbringende salg, da man sendte danske Christian Eriksen til Inter for 150 millioner kroner.

Lige efter ligger Wolverhampton, der solgte Ivan Cavaleiro til Fulham for 15 millioner pund - 133 millioner kroner.

Manchester United tjente til sammenligning blot lidt over 13 millioner kroner i dette vindue. Det var via salget af Ashley Young til førnævnte Inter.