Eriksen ude mod Arsenal

På et pressemøde fredag afslørede Thomas Frank, at de sigter efter, at Christian Eriksen kan komme med mod Newcastle

Fredag var der pressemøde med Brentfords danske træner, Thomas Frank, hvor han afslørede, at det er for tidligt at have Christian Eriksen i truppen, når de møder Arsenal lørdag eftermiddag.

- Christian har været ude i otte måneder, og normalt har en spiller en preseason i bagagen før en stor ligakamp, men han kom til klubben med et godt grundlag, så han har ikke brug for seks uger for at være klar. Men Arsenal-kampen er stadig for tidligt, så vi sigter efter, at han skal spille kampen mod Newcastle om en uge, sagde han.

Brentford spiller endnu en venskabskamp bag lukkede døre mandag, som Thomas Frank også ser kan være meget gavnlig for Eriksen.

Stadig en topspiller

Træneren slog på pressemødet fast, at den danske midtbanespiller stadig har de kvaliteter, der gjorde ham til en nøglespiller på landshold og for klub.

- Han har bekræftet, at han er en topspiller. Hans positionering, bevægelse, overblik, hans offensive kvaliteter, og hans evner til at skabe chancer er stadig af øverste skuffe.

- Udover det passer han perfekt ind i kulturen på holdet, selvom han uden tvivl er den største stjerne på holdet, sagde Thomas Frank.