'Eriksen ville forbedre Uniteds midtbane'

Der er mange meninger om, hvor Christian Eriksen bør spille i næste sæson, og også danskerens tidligere cheftræner har nu valgt at give sit besyv med.

Ifølge den tidligere Tottenham-cheftræner Tim Sherwood vil Christian Eriksen således kunne forbedre nogle af de hold, der i øjeblikket kæmper om at slutte i top fire i Premier League.

- Brentford-fansene må knibe sig i armen, når man tænker på, at de har fået en spiller med den her kvalitet. De gav ham muligheden for at komme tilbage til Premier League.

- Han er sådan en god type. En vidunderlig spiller. En af de mest veltrænede spillere, jeg nogensinde har arbejdet med. Og en af de mest determinerede. Han er et godt eksempel for alle de unge spillere derude.

- Han ville kunne spille for Manchester United og forbedre deres midtbane. Han ville kunne spille for Tottenham og forbedre dem, lyder det således, ifølge football.london, fra Tim Sherwood, der var Tottenham-cheftræner i Christian Eriksens første sæson i London-klubben.

Ifølge Tim Sherwood står Manchester United også i en bedre situation end Tottenham i forhold til at hente Christian Eriksen.

- Det eneste, jeg vil sige til Tottenhams fordel, er at han tog til Inter og startede inde 31 gange på to sæsoner under Conte. Så for mig at se ønsker Christian... jeg tror, at han nu gerne vil til et sted, hvor han kan spille regelmæssigt.

- Det tror jeg, at han vil vægte. Vil han være loyal overfor Brentford? Muligvis. Det er sådan, den knægts personlighed er, siger Sherwood.

