Eriksen viste klassen i comeback

Christian Eriksen tog mandag et stort skridt tilbage mod officielle minutter for første gang siden sit hjertestop under EM-kampen mod Finland i sommer.

På sin 30 års fødselsdag spillede Eriksen en time på midtbanen for Brentfords reserver i en testkamp mod Southend United bag lukkede døre. Det var hans første uofficielle kamp siden hjertestoppet.

Det skriver Premier League-klubben på sin hjemmeside.

Eriksen havde en travl eftermiddag på midtbanen, skriver Brentford, og lige før pausen lavede danskeren en assist til en scoring af Josh Dasilva Brentford vandt kampen med 3-2.

På et pressemøde i sidste uge slog Eriksen fast, at han hurtigst muligt håber, at han kan spille fodbold på normal vis trods sin indopererede ICD-enhed - en moderne pacemaker.

Mandag var Christian Eriksen endelig tilbage på fodboldbanen. Foto: Ritzau Scanpix

- Jeg ser frem til, at det med tiden kommer til at handle om fodbold og ikke om, at det er ham med ICD-enheden i brystkassen, der spiller.

- Jeg vil gerne tilbage til et normalt liv. Det er en motivation at vise, at jeg kan det, sagde Eriksen.

Brentfords danske cheftræner, Thomas Frank, sagde i starten af februar, at der ville gå mindst to uger og måske fire-fem uger, inden Eriksen ville komme i aktion.

Brentford gæster lørdag Arsenal i Premier League.

Christian Eriksen og Brentford har i første omgang lavet en kontrakt, der gælder for resten af sæsonen.