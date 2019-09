Eriksens afløser alvorligt skadet

Tvivl om Superliga-debut: Ståle usikker på Bendtner

8. august hentede Tottenham Giovani Lo Celso i Real Betis, og alle var enige om, at argentineren var spilleren, der skulle afløse Christian Eriksen, hvis han forlod den engelske storklub.

Eriksen kom ikke væk i dette transfervindue, og nu er Lo Celso så ramt af en skade og er ude det næste stykke tid.

- Giovani Lo Celso er kommet hurtigt hjem efter at være trukket ud af den argentinske landsholdstrup på grund af en hofteskade.

- Den offensive midtbanespiller blev skadet under sit landsholds kamp mod Chile. Han vil nu gennemgå en periode med rehabilitering og forventes tilbage i træning mod slutningen af oktober, lyder det på klubbens hjemmeside.

Her bliver Lo Celso skadet mod Chile. Fotos: Jayne Kamin-Oncea/Frederic Brown/Ritzau Scanpix

Lo Celso kostede Tottenham 250 millioner kroner og har en fortid hos rigmændene i Paris Saint-Germain, der hentede ham i barndomsklubben Rosario Central fra Argentina. Fra Paris blev han sidenhen udlejet til Real Betis, som i april valgte at udnytte en købsoption, inden han altså røg til London.

Med skadespausen frem til slutningen af oktober, så vil han formentlig først komme i aktion igen i november, og han misser dermed flere vigtige kampe - eksempelvis mod Liverpool i Premier League og mod Bayern i Champions League.

For Christian Eriksen betyder det, at chancen for at blive bænket som straf for ikke at ville forlænge kontrakten, mindskes betydeligt.

Har lært af fejl: - De er blevet for kloge

Afsløret: Her er de bedste spillere i FIFA 20

Jubler over Danmarks fejl: - Men jeg er uenig