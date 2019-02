Eriksens agent kommenterer exit-rygter

Christian Eriksen er efterhånden på et niveau, hvor han nærmest kan vælge og vrage mellem alle klubber i verden, hvis han beslutter sig for at forlade Tottenham i nærmeste fremtid.

Og det er der mere og mere, der tyder på, at han gør.

Den danske landsholdsspiller har kontrakt med London-klubben frem til sommeren 2020, og Spurs har længe forsøgt at lave en ny aftale med Eriksen, men det er foreløbig ikke lykkedes, og det kan indikere, at midtbanespilleren efter mere end fem år i den engelske hovedstad er åben for nye udfordringer.

På rygteplan nævnes mægtige klubber som Real Madrid og Barcelona.

Foreløbig slår man koldt vand i blodet i Eriksen-lejren.

- Christian ønsker udelukkende at fokusere på fodbold. Foruden hans tekniske, taktiske og atletiske evner har hans tilgang i løbet af årene også været med til at transformere ham fra et verdensklasse-talent til en verdensklasse-spiller.

- Lige nu ønsker jeg ikke at indgå i spekulationer om kontraktforlængelser og transfers, siger agent Martin Schoots til ESPN.

Christian Eriksen fyldte 27 år i sidste uge.

