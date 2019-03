Eriksens boss: Lærte engelsk af James Bond

Man kan lære sprog på mange måder. Christian Eriksens boss i Tottenham gjorde det på en helt speciel facon, da han i 2013 forlod spanske Espanyol for at overtage tøjlerne i Southampton.

Læreren var ingen ringere end – James Bond!

Eller rettere: Sangeren Adele for fuld udblæsning i titelsangen ’Skyfall’.

Mauricio Pochettino fortæller i et interview med magasinet JOE, at det blev et vendepunkt for hans strabadserende togt ind i det engelske sprog, da læreren fyrede op under Adele – der i øvrigt er selverklæret Tottenham-fan.

Adele under en koncert i københavnske Vega. Formentlig på engelsk... Foto: Mogens Flindt

Som spiller og træner havde Tottenham-manageren hidtil kun boltret sig på latinske sprogstrøg i Argentina, Spanien og Frankrig, og han var stort set ude af stand til at bestille så meget som en kop kaffe på engelsk, da han ankom til den britiske sydkyst.

Sproget var et tæt på uløseligt mysterium for Mauricio Pochettino.

Han følte sig helt håbløs under sprogundervisningen, der ovenikøbet var helt ufattelig kedelig. De værste to timer i hans liv indtil da.

- Min kone fandt en sproglærer, men den første to timers session… Det var så kedeligt. Læreren sagde: Okay, vi prøver noget lidt anderledes, lad os lære via en sang! Så puttede hun Adeles ’Skyfall’ på, og den er jo – som du nok kan forestille dig – temmelig tricky. Men hver eneste gang, jeg hører den nu, tænker jeg altid på dengang og smiler, fortæller Mauricio Pochettino.

Han indrømmer, at han var udfordret:

- Jeg tænkte, det var umuligt. Jeg bliver aldrig i stand til at lære det sprog, fortæller argentineren i interviewet.

Siden har han dog forbedret sig betragteligt og kunne muligvis score en engelsk-karakter hen i retning af 007…

Skiftet til de britiske øer var hårdt på andre områder for Pochettino, der døjede med at akklimatisere sig og led af søvnløshed i den første tid.

- Jeg var på et hotel i Southampton natten før den første træningsdag. Jeg var rastløs og ude af stand til at lukke øjnene. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle stille op. Dagen efter skulle jeg stille op foran 50 mennesker – deriblandt formanden – og jeg kunne ikke et ord på engelsk. Jeg rystede.

Pochettino skiftede efter et år til Tottenham, der lørdag møder rivalerne fra Arsenal i et ægte vildkatte-derby på Wembley. Selv om det er gået fremad med det besværlige sprog, er det dog ikke meget mere end et par uger siden, Pochettino kom pudsigt afsted efter sejren i Dortmund, da han bad en journalist om at gentage sit spørgsmål - men på engelsk.

Det var så lige præcis det, journalisten havde forsøgt...

