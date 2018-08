Eriksens boss tordner: - De må vente til jeg er fyret!

Mauricio Pochettino vil have engagerede spiller i Tottenham-truppen, ellers kan man finde sig en ny arbejdsgiver, fastslår han

Kan man ikke lide duften i bageriet, kan man bare smutte.

Det er budskabet, som Tottenham-træner Mauricio Pochettino har til sine spillere i kølvandet på London-klubbens 3-1-sejr over Fulham lørdag.

I et interview efter kampen blev han nemlig spurgt ind til spillere som venstre backen Danny Rose og midtbanemanden Mousa Dembele, der ikke har bidt sig fast den argentinske træners startopstilling og skulle være utilfredse med den manglende spilletid.

Skal først fyres

Begge spillere er efter sigende på transferlisten i Christian Eriksens klub, og et salg ser mere sandsynligt ud end spilletid i Tottenham i denne sæson, fastslår manageren.

Spillerne kan bare smutte, hvis de ikke er tilfredse raser han ifølge det britiske medie BBC.

- Spillere, som ikke spiller, er nødt til at vente til, at jeg bliver fyret eller forlade klubben, hvis de vil finde en løsning. Jeg er åben, hvis spillere vil videre, men hvis de bliver her, forlanger jeg fuldt engagement. Hvis ikke kan vi finde en løsning, siger Pochettino.

Der er ikke tid til utilfredse spillere i Tottenham, mener Pochettino. Foto: AP/Matt Dunham

Træt af utilfredse spillere

Tottenham er den første klub i den bedste engelske række, der ikke har forstærket sig med en eneste spiller i løbet af et transfervindue i sommerperioden, siden det nuværende system blev indført i 2003.

Men som Mauricio Pochettino også hentyder til, kan der sagtens være tale om flere salg, selvom transfervinduet er smækket i for indkøb i Premier League.

Henover sommeren har der været tale om en afsked med forsvarsspilleren Toby Alderweireld, men han er blevet i klubben og fik alle 90 minutter i lørdagens sejr mod Fulham.

Der har været rygter om, at belgieren har været utilfreds over det manglende skifte, ligesom Danny Rose også skulle være utilfreds med tilværelsen i London, men det giver Pochettino ikke meget for.

- Jeg er så træt af at skulle forholde mig til, om nogle spillere er utilfredse, eller om nogle spillere ønsker at forlade klubben. Det er klart, at hver eneste spiller, der ikke får spilletid, er utilfreds, lyder det irriteret fra træneren.

Tottenhams næste opgave i Premier League bliver sæsonens første store udfordring, når London-klubben tager nordpå for at møde Manchester United.

Christian Eriksen fik fuld spilletid, da Tottenham besejrede Fulham i lørdagens Premier League-opgør. Foto: Ritzau Scanpix/Dylan Martinez

